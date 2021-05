Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is officieel: Panasonic heeft aangekondigd dat de Lumix GH6 in ontwikkeling is. Maar niet het soort dat op een bepaald punt zal komen, een soort aankondiging. Nee, de GH6 zal in de winkels verkrijgbaar zijn voordat 2021 voorbij is - en, zegt het bedrijf, voor "ongeveer $ 2.500".

De aankondiging lijkt misschien vreemd getimed - omdat de GH5 Mark II tegelijkertijd werd aangekondigd - maar het doel van de GH6 is om net-upgraders en videografen op zoek te gaan naar het allerbeste op het gebied van videospecificatie.

Over de camera is nog niet alles bekend, het is natuurlijk meer een plagerij van wat je kunt verwachten. We kunnen echter bevestigen dat er een geheel nieuwe sensor en verwerkingsengine aan boord zullen zijn, die het deksel op verschillende videospecificaties op een hoog niveau zullen openen.

Hoe high-end hebben we het eigenlijk? Welnu, de GH6 kan 4: 2: 2 10-bit Cinema 4K met 60p opnemen zonder limiet voor de opnametijd. Er zijn ook 4K120p- en 5,7k60p-opties, we nemen aan dat er ook geen limiet is voor de opnametijd (hoewel dat tweede detail niet wordt bevestigd).

Omdat de ook zojuist aangekondigde GH5 M2 live-streaming via Wi-Fi ondersteunt, vermoeden we dat de GH6 deze functie ook zal overnemen - en mogelijk andere Panasonic-cameras die vooruitgaan.

Dat is dus ongeveer zoveel als nu bekend is: de Lumix GH6 wordt de Micro Four Thirds-pionier van Panasonic, het model dat streeft naar videoperfectie. Meer specificaties en details als en wanneer we ze kennen.

Geschreven door Mike Lowe.