(Pocket-lint) - Toen Panasonic in 2019 de S1 op de markt bracht , was het al een formidabele full-frame spiegelloze camera. Nu wordt het nog sterker met de introductie van 6K-video.

Vanaf 6 april 2021 kunt u de officiële ondersteuningspagina van Panasonic bezoeken om nieuwe firmware - versie 2.0 - te downloaden die C4K-standaardopname met een resolutie van 5,9 K toevoegt. Er is ook 4K op 60 / 50p met 4: 2: 0 10-bits interne opname als je in de camera fotografeert. Als u buiten de camera opneemt met een Atomos Ninja V (zoals afgebeeld), dan is 5,9K / 4K / 3,5K anamorfe 12-bits Raw-opname via HDMI mogelijk.

Voor deze drie opname-indelingen moet u echter betalen voor de DMW-SFU2-software-upgradesleutel. Dit is niet nieuw, het was een optie om V-Log vanaf de eerste dag in het leven van de camera te openen, maar nu voegt het nog meer waarde toe. Als u eerder voor DMW-SFU2 heeft betaald, zijn de bovenstaande extra functies zonder extra kosten.

Dus hoeveel gaat dat kosten? De DMW-SFU2-sleutel is ongeveer £ 159 of $ 199. Beste prijzen hieronder:

Ongeacht of u de softwaresleutel bezit, de nieuwe firmware 2.0 zal alle S1-bezitters extra bedieningselementen bieden. De Dual Native ISO-instelling kan nu handmatig worden geselecteerd - voordat deze altijd actief was - is er ook oriëntatievergrendeling, terwijl de energiebesparingsmodus beschikbaar is wanneer deze wordt gevoed door een AC-adapter (de DMW-AC10).

Andere cameras in het full-frame-assortiment van Panasonic - de S1H, S1R en BHG1 - zullen ook soortgelijke firmware-updates ontvangen, mocht een van die modellen in uw kitbag zitten.

Geschreven door Mike Lowe.