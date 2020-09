Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic heeft op woensdag 2 september 2020 officieel zijn volgende full-frame spiegelloze camera aangekondigd, de Lumix S5. Hier kun je de lancering bekijken, of ga naar onze feature link hieronder, die alle ins en outs beschrijft.

Wanneer een Japans bedrijf zich richt op Europese en Amerikaanse tijdzones, weet u dat zijn belangen in zijn product bij die markten liggen. Dat is precies hoe de lancering van de S5 is opgezet: kijk vroeg / halverwege de ochtend of halverwege de middag, afhankelijk van waar u zich op het westelijk halfrond bevindt.

Westkust VS: 07:00 uur (PDT)

Oostkust VS: 10:00 (EDT)

VK: 15:00 uur (BST)

Centraal-Europa: 16:00 (CEST)

Japan: 00:00 [+1 donderdag 4 september] (JST)

Je kunt de YouTube-video helemaal bovenaan deze pagina opnieuw bekijken.

Daarnaast zegt Panasonic dat er meer informatie zal worden toegevoegd op haar officiële Instagram-account @lumix .

Hoewel het officiële standpunt van Panasonic - "Panasonic streeft ernaar te voldoen aan de gepassioneerde eisen van alle makers via het merk Lumix, en de nieuwe Lumix S5 een van de belichamingen is van deze toewijding" - volkomen flauw is, is er nog veel meer weggeefactie S5-bestemmingspagina.

De Moving Images Forward-banner op de officiële pagina is de eerste hint - dat wil zeggen dat video ( moving images ) voorop zal staan in de mogelijkheden van deze camera - die Lumix-ambassadeur en videograaf, Todd White, verder ondersteunt in zijn teaser YouTube-video (zie hierboven).

Inderdaad, de S5 is een camera met een sterke focus op videofuncties, zoals we uiteenzetten in onze S5-specificatiefunctie .

Geschreven door Mike Lowe.