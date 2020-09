Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een nieuwe Lumix S-serie full-frame systeemcamera in de stad: de Lumix S5. Deze camera richt zich op een meer betaalbare prijs dan de originele modellen uit de S-serie, terwijl hij hoogwaardige videofuncties biedt in een kleine en lichte behuizing.

Nu de videomarkt steeds competitiever wordt, haalt de Lumix S5 de juiste noten? Hier is alles wat u moet weten over deze camera.

Afmetingen behuizing: 132,6 mm x 97,1 mm x 81,9 mm / Gewicht: 714 g

Kantelbaar lcd-scherm met 1.840.000 beeldpunten; 0,74x OLED-zoeker met 2.360.000 beeldpunten

24,2 megapixel full-frame CMOS-sensor (hetzelfde als in S1H)

Spatwater- en stofbestendige constructie van magnesiumlegering

Dubbele SD-kaartsleuf, microHDMI-uitgang

Lens mount: L-mount lenzen

USB opladen

Het valt niet te ontkennen dat de originele Lumix S1 een grote camera was en is. De Lumix S5 is een heel ander vooruitzicht: de afmetingen maken de behuizing inderdaad kleiner dan de Lumix GH5. Dat is een indrukwekkende prestatie aangezien de S5 een volformaat sensor heeft, de GH5 een veel kleinere Micro Four Thirds-sensor.

Die sensor, we haasten ons erop te wijzen, is dezelfde 24,2 megapixel als die in de Lumix S1H - een camera met high-end video-aspiraties en een veel hogere prijs dan de S5. Veel van de videofuncties worden gedeeld tussen beide cameras - en daar komen we zo op terug.

Andere hoofdspecificaties van de S5 zijn onder meer een LCD-scherm waarop een variangle-beugel is gemonteerd, om te helpen bij werk op heuphoogte en boven het hoofd. De geïntegreerde elektronische zoeker is ondertussen een OLED-paneel met hoge resolutie (2.360.000 beeldpunten) met vergroting (0,74x) om ervoor te zorgen dat het zicht op de wereld grootschalig is.

De behuizing van de S5 is zowel stof- als spatbestendig dankzij afdichtingen in de magnesiumlegering. Het is ook niet te zwaar voor wat het is, met 714 g alleen voor het lichaam. Voeg echter een lens toe en dat gewicht zal onvermijdelijk omhoog schieten.

De lensvatting is niemand minder dan de L-mount, zoals gebruikt door Leica, en is onmiskenbaar een grote opening. Des te beter dus dat Panasonic erin is geslaagd om de totale lichaamsgrootte van de S5 zo aanzienlijk te verkleinen.

Maximale opname: 4K bij 60p 10-bits 4: 2: 0 (schrijven naar SD-kaart; 4: 2: 2 via HDMI)

Anamorfe 4K beschikbaar: 50/30/25 / 24p, 1.3 / 1.33 / 1.5 / 1.8 / 2.0 desqueeze

PAL / NTSC-schakelaar, tijdcode, zebrapatroon, luminantie-spotmeter

Maximale opnametijd: 30 minuten in 10-bits, onbeperkt in 8-bits

Gebruikt LongGOP (niet ALL-INTRA codec), HEVC H.265

3,5 mm microfoon- / hoofdtelefoonaansluiting, Wave Form Monitor

V-Log inbegrepen (geen extra kosten)

Dual Native ISO (alleen automatisch, niet handmatig)

Een grote verkoop van elke camera heeft tegenwoordig te maken met de videofuncties. En de Lumix S5 houdt hier echt niet achter. Er is geen andere full-frame spiegelloze camera voor deze prijs die 4K-opname biedt met 60 fps (nou ja, nog niet; er zijn zeker duurdere modellen die dat wel doen!).

Het heeft een indrukwekkende reeks opties - waaronder Anamorphic 4K, ontworpen voor gebruik met S35mm-lenzen (4 Perf, wat betekent dat er geen crop is) - en kan zelfs onbeperkt opnemen. Nou ja, afhankelijk van de modus. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste 4K-opties, bitrates, subsampling, frame-rates, crop-ratio.

Volledig frame (MOV) 4K (3840 x 2160) 4: 2: 2 10-bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p Maximaal 30 minuten 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 8-bits 100 Mbps H.264 30/25 / 24p Geen tijd limiet APS-C-bijsnijden (MOV) 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 10-bits 200 Mbps HEVC HLG 60 / 50p Maximaal 30 minuten 4K (3840 x 2160) 4: 2: 2 10-bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p Maximaal 30 minuten 4K (3840 x 2160) 4: 2: 0 8-bits 100 Mbps H.264 30/25 / 24p Geen tijdslimiet (30min voor 50 / 60p-optie) S35 (MOV) Anamorf (3328 x 2496) 4: 2: 2 10-bits 150 Mbps H.264 HLG 30/25 / 24p Maximaal 30 minuten Anamorf (3328 x 2496) 4: 2: 0 10-bits 200 Mbps HEVC HLG 50p Maximaal 30 minuten

Panasonic pusht ook hard de optie voor continu vastleggen in de S5. Het is begrijpelijk dat veel concurrenten midden in de shoot oververhit raken. De Lumix S5 is ontworpen om non-stop tot 40C (104F) te werken dankzij een thermisch ontwerp.

Elders is er standaard V-Log (geen extra kosten, in tegenstelling tot de Lumix S1H), een 3,5 mm-aansluiting voor audio en dubbele native ISO-omschakeling (voor een schonere opname in donkere omstandigheden - hoewel dit niet handmatig kan worden ingesteld, activeert in de S5).

Autofocus met contrastdetectie met DFD (Depth from Defocus)

Gezichts-, oog-, hoofd-, lichaamsdetectie - tot half zo groot als de vorige S-serie

AF-algoritme vanaf de grond opgebouwd (wordt later in 2020 uitgerold naar andere S-series)

Een ding dat de S5 introduceert en anders is dan zijn neven uit de S-serie, is een herwerkt autofocussysteem. Panasonic zegt dat het het algoritme deze keer vanaf de grond af heeft opgebouwd - en dat deze software ergens in 2020 zal worden uitgerold naar de S1 en S1H.

De sensor van de S5 maakt nog steeds gebruik van een contrastdetectiesysteem en diepte van defocus (DFD) -technologie, maar het is nu slimmer als het gaat om het identificeren van typen onderwerpen en het vergrendelen op bewegende onderwerpen, aldus Panasonic.

De oorspronkelijke gezichts- en oogdetectie kunnen nu hoofden herkennen - dus wanneer een gezicht draait, gaat het AF-systeem door - en ook de detectie van het hele lichaam.

Pros hebben misschien een rig en gebruiken toch handmatige focus. Als u een scherm buiten de camera gebruikt, profiteert u niet volledig van de vernieuwingsfrequentie van de sensor, aangezien de HDMI-uitgang bij 60 Hz wordt overschreven (vandaar dat handmatig scherpstellen hier het meest logisch is).

5 stops ingebouwde beeldstabilisatie (6,5 stops in combinatie met lens IS)

Full-frame CMOS-sensor van 24,2 megapixels

ISO: 100-51.200 (Dual Native ISO Auto)

4K Photo / 6K Photo Burst-opnamen

96 MP modus met hoge resolutie

Niet dat het alleen om video-opname gaat. Dit alles is ook handig voor fotografie van fotos - iets waar de S5 nog steeds in zou moeten uitblinken, gezien de beproefde sensor.

1/6 Panasonic

En als de resolutie van 24,2 megapixels niet voldoende voor je klinkt, dan is er de optie voor 96 MP met de High-Res-modus. Dit maakt gebruik van het beeldstabilisatiesysteem om de sensor te bewegen om de resolutie ongeveer vier keer te gebruiken.

Daarover gesproken, de ingebouwde sensorgebaseerde beeldstabilisatie kan 6,5 stops stabilisatie verzorgen, beweert Panasonic.

Burst-opnamen zijn ook niet traag, met 4K Photo (ongeveer 8 MP) en 6K Photo (ongeveer 16 MP) die respectievelijk 60 fps en 30 fps bursts bieden. Dat is een afbeelding van 8 megapixels die tot 60 keer per seconde wordt gemaakt, of een afbeelding van 16 megapixels die tot 30 keer per seconde wordt gemaakt.

Verzenddatum halverwege september

£ 1.799 / $ 1.999 alleen body (£ 1.999 / $ 2.299 met 20-60 mm kitlens)

We hebben de prijs besproken, maar zonder te zeggen hoeveel u tot nu toe moet betalen. In het VK kost de S5 £ 1.799 / $ 1.999 body-only, terwijl een 20-60 mm lensversie een vraagprijs van £ 1.999 / $ 2.299 zal hebben. Natuurlijk praten we nog steeds over duizenden, maar dat is een stuk minder dan de andere modellen uit de S-serie - en er ontbreekt niet veel. Toegegeven, de S1H geeft meer als het gaat om continu opnemen.

Als dit alles verleidelijk klinkt, hoef je niet lang te wachten: de Panasonic Lumix S5 zal dezelfde maand als de aankondiging in de verkoop gaan, met medio eind september de huidige verwachting.

Geschreven door Mike Lowe.