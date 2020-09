Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Panasonic de Lumix S1 lanceerde - de eerste in zijn serie full-frame systeemcameras - kreeg hij kritiek omdat hij vrij groot en duur was. Hier is de resolutie van het bedrijf: de Lumix S5.

De S5, die doordeweeks op 2 september aankondigde dat de IFA-show doorgaans plaatsvindt , is voorstander van een aantal verkoopargumenten: hij is veel kleiner, veel lichter en veel goedkoper dan de originele S1.

Het is eerder een full-frame versie van de Lumix GH5 - en verbijsterend genoeg is hij zelfs nog kleiner (met 132,6 mm x 97,1 mm x 81,9 mm en 714 g, als je de volledige statistieken wilt).

De S5 is ook tot de nok toe gestapeld met videofuncties die de concurrentie waarschijnlijk enigszins nerveus zullen zien rondkijken. Samengevat is dit wat er wordt aangeboden:

4K 60p-opname (inclusief anamorfe 4K)

10-bits opname (4: 2: 0 intern, 4: 2: 2 via HDMI-uitgang)

Continue opname in 8-bit zonder tijdslimiet (30 min cap in 10-bit)

Thermisch ontwerp vermijdt oververhitting (getest tot 40 ° C) en geen beperkingen voor de opnametijd

De sensor in de S5 is dezelfde met 24,2 megapixels als in het Lumix S1H- model - een camera die door Netflix wordt onderschreven en die 6K-opnames kan maken met 24 fps zonder opnametijdbeperkingen - en heeft een aantal van dezelfde voordelen. In principe kan het werken op 40C (104F) zonder oververhitting en dus uitval, waardoor non-stop opnamepotentieel mogelijk is.

Verder heeft de S5 het autofocusregelboek herschreven - nou ja, niet precies, maar Panasonic vertelt ons dat het contrastdetectiesysteem hier vanaf de grond af is geschreven - om een betere autofocus en tracking te introduceren. Dit AF-systeem wordt later in 2020 uitgerold naar alle cameras uit de S-serie.

Een variangle LCD-scherm, ingebouwde OLED-zoeker, 3,5 mm microfoon- / hoofdtelefoonaansluiting, dubbele SD-kaartsleuven en een stof- / spatbestendige behuizing van magnesiumlegering maken de set compleet.

Als je er een wilt, hoef je ook niet veel te wachten. Panasonic zal de Lumix S5 in september uitbrengen, waarbij de vraagprijs van £ 1.799 / $ 1.999 voor het lichaam zeer concurrerend is voor alles wat het biedt. Er is ook een 20-60 mm kitlensoptie voor £ 1.999 / $ 2.299.

Geschreven door Mike Lowe.