OM System OM-1 is de eerste Olympus-camera na buy-out

(Pocket-lint) - In oktober vorig jaar verkocht Olympus zijn cameraactiviteiten aan een Japans investeringsfonds, waardoor de merknaam Olympus voor zijn camera's werd stopgezet.

De camera's vallen nu onder het merk 'OM System' en met de aankondiging van de OM-1 krijgen we een eerste blik op hoe het leven er na Olympus uit zal zien.

Als de naam OM-1 bekend klinkt, herinnert u zich misschien de klassieke 35 mm-spiegelreflexcamera van Olympus die de OM-lijn in 1972 lanceerde.

Vergis je echter niet, de nieuwe OM-1 is een spiegelloze shooter met hoge specificaties die gebruikmaakt van het favoriete Micro Four Thirds -lenssysteem van het merk.

Interessant is dat de OM-1 nog steeds Olympus-branding op de camerabody heeft, maar het bedrijf vertelde DPreview dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat het aanwezig is.

Als het op specificaties aankomt, gebruikt de OM-1 een nieuwe 20 MP gestapelde CMOS-sensor en een verbeterde processor. Met de processor kunnen stilstaande beelden worden vastgelegd met maar liefst 120 frames per seconde in volledig handmatige modus.

Met autofocus en automatische belichting aan vertraagt het een beetje, maar kan nog steeds een indrukwekkende 50 frames per seconde bereiken.

De OM-1 kan ook tot 90 minuten 4K 60fps-video opnemen op één batterij en dat gaat tot twee uur als er externe voeding wordt gebruikt.

De carrosserie lijkt in lijn te zijn met de typische Olympus-stijlen, maar is een volledig nieuw ontwerp. Het is niet alleen aan de buitenkant, ook het menusysteem is herwerkt.

Het beschikt over een mooie OLED -zoeker van 5,76 miljoen punten en een 3-inch uitklapbaar touchscreen aan de achterkant.

Geïnteresseerden zullen bereid moeten zijn om een beetje uit te geven, aangezien de versie met alleen het lichaam $ 2.199 kost. Het is ook verkrijgbaar als kit met een vernieuwde 12-40 mm f2.8-lens voor $ 2.799.

Olympus-shooters, en eigenlijk iedereen die in het Micro Four Thirds-ecosysteem heeft geïnvesteerd, zullen zeker blij zijn te zien dat nieuwe high-end camera's het platform blijven ondersteunen.

Als je er graag een wilt kopen, de OM System OM-1 is vanaf begin maart verkrijgbaar en de pre- orders zijn nu beschikbaar.

