Olympus-cameras worden in de toekomst omgedoopt tot OM-systeem

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bedrijf achter de digitale cameras, audiorecorders en verrekijkers van Olympus , OM Digital Solutions, heeft aangekondigd dat het de naam Olympus voor zijn producten stopzet.

Ze zullen in plaats daarvan worden omgedoopt tot OM System.

Het beweert een volledig onafhankelijk bedrijf te zijn geworden - eerder voortgekomen uit de Olympus Corporation - en heeft dus een "gloednieuwe naam" nodig voor zijn apparaten.

Aangekondigd door CEO Shigemi Sugimoto in een YouTube-video, zal de OM System-branding verschijnen op bestaande en toekomstige producten. Een daarvan zal een micro four thirds camera met verwisselbare lens zijn die volgens hem "een ongeëvenaarde fotografische ervaring" zal bieden.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 27 October 2021

De echte reden voor de naamswijziging wordt niet als zodanig uitgelegd, hoewel we veronderstellen dat licenties de kern vormen.

Aangezien OM Digital Solutions geen banden meer heeft met Olympus, is het mogelijk dat het zou moeten betalen om de naam in licentie te geven, ook al kocht het de relevante afdelingen.

Virgin Media blijft bijvoorbeeld licentiekosten betalen om het Virgin-gedeelte van zijn naam te gebruiken. Het heeft al vele jaren geen echte banden met Sir Richard Branson of zijn Virgin Group.

"OM System drukt onze vastberadenheid uit om ongeëvenaarde ervaringen aan onze klanten te blijven leveren door onze missie om conventies altijd uit te dagen en een filosofie van continue productontwikkeling, die we hebben nageleefd sinds de oprichting van OM Digital Solutions", aldus het bedrijf in een verklaring. (zoals gepubliceerd door PetaPixel ).

"Met onze producten en diensten hopen we opwindende ervaringen te creëren die vreugde en inspiratie brengen. In de toekomst zullen we ernaar streven het merk te zijn dat klanten nog lang zullen koesteren, waarbij we ons inzetten voor vakmanschap dat blijk geeft van toewijding en voldoening geeft het leven van mensen."