Nintendo werkt samen met Fujifilm Instax voor Splatoon-plezier

(Pocket-lint) - Nintendo werkt niet zomaar met iedereen samen, maar heeft besloten dat Fujifilm's Instax merk interessant genoeg is om een coole samenwerking te rechtvaardigen.

De belangrijkste lancering is een nieuwe app, Fujifilm Instax Mini Link for Nintendo Switch, waarmee gebruikers gemakkelijk screenshots van de Switch kunnen afdrukken met een Mini Link of Mini Link 2 printer.

Het blijft echter niet bij afdrukken: je kunt frames en filters toevoegen op basis van Nintendo's games, van Animal Crossing: New Horizons tot Splatoon 3.

Die laatste titel staat schijnbaar het meest centraal, want er wordt een nieuwe versie van de Instax Mini Link 2 uitgebracht met een siliconen grip met Splatoon 3-thema die lekker funky is.

De app lanceert pas op 19 januari 2023 voor zowel iOS als Android, terwijl de bundel met de Splatoon 3-hoes iets meer kost dan de gewone camera, namelijk € 129,99.

Dat betekent dat het waarschijnlijk alleen de moeite waard is voor grote Nintendo-fans, hoewel het hoesje ook wat extra bescherming kan bieden als je van plan bent de printer onderweg te gebruiken.

Na een paar maanden gebruik van de Mini Link 2 is het een handige manier om Instax-afdrukken te maken die iets betrouwbaarder zijn dan een echte instantcamera, en klein genoeg om op te bergen of mee te nemen op reis.

Geschreven door Max Freeman-Mills.