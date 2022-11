Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De International Small World Competition is elk jaar gastheer voor een aantal zeer indrukwekkende foto's die ons verbazen en verbijsteren.

De wedstrijd loopt al sinds 1975 en in de loop der jaren zijn er enkele ongelooflijke winnaars geweest. De inzendingen van dit jaar zijn ongelooflijk, dus we hebben enkele van de interessantste voor u geselecteerd. We raden je aan ook de volledige galerij met winnaars en inzendingen van dit jaar te bekijken.

Menselijke cardiomyocyten (hartcellen)

Veel van deze fotomicrografiebeelden zijn fascinerend en openbarend omdat ze je een nieuw beeld geven, dat je waarschijnlijk nooit eerder hebt gezien, van iets dat je waarschijnlijk in het dagelijks leven bent tegengekomen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In dit geval gaat het om een afbeelding van een menselijke hartcel. Het is genomen door Hui Lin en Dr. Kim McBride van het Nationwide Children's Hospital in Columbus, Ohio, USA. En werd geselecteerd als de 20e plaats in de prijzen van dit jaar.

Dit beeld werd gemaakt met een vergroting van 60 x en de fluorescentie-beeldvormingstechniek. Deze maakt gebruik van verlichting met hoge intensiteit om fluorescerende moleculen te prikkelen en resulteert in langere golflengten en prachtige beelden zoals deze.

Bacteriële biofilm op een menselijke tongcel

Sommige van deze beelden lijken mooi, kleurrijk en intrigerend. Dan ontdek je wat ze zijn en zou je willen dat je ze niet had gezien.

Dit is bijvoorbeeld een afbeelding van de bacteriële biofilm op een menselijke tongcel. Stel je voor hoe je tong eruitziet en ga hem dan eens goed borstelen.

Dit confocale beeld kreeg de 19e plaats in de prijzen van dit jaar.

Een zebravis darm

Hier is een ander kleurrijk beeld, waarvan je waarschijnlijk niet zult raden wat het is. Dit is een 60 keer vergroot beeld van de witte bloedcellen in de darm van een zebravis. Merkwaardig mooi.

Alaska zand

We houden ervan als deze fotomicrografiebeelden ons laten zien hoe mooi de wereld is. Soms zijn het simpele details in dingen die we normaal nooit van zo dichtbij zien. Dit is zand bekeken op 10 keer vergroting, en toch ziet het eruit als kleurrijke edelstenen.

Bloedvatnetwerken

Dit is weer een van die prachtige beelden die eigenlijk heel onaangenaam zijn als je erachter komt wat het is. Dit kleurrijke beeld is een 10 keer vergroot beeld van de bloedvatnetwerken in de darmen van een muis.

Dit beeld van Satu Paavonsalo en Dr. Sinem Karaman van de Universiteit van Helsinki werd geselecteerd voor de derde plaats van de wedstrijd van dit jaar.

Slijmvorm

Schimmel is een van die dingen die fascinerend zijn als je ze van dichtbij bekijkt. Kleurrijk en ingewikkeld tot in de kleinste details.

Voor deze fotomicrograaffoto was zowel gereflecteerd licht als beeldstapeling nodig, maar het resultaat is ongelooflijk.

Als je deze mooi vindt, zijn er ook veel andere schimmelinzendingen van voorgaande jaren die het bekijken waard zijn.

Koolstofkaars

Dit betoverende beeld toont onverbrande koolstofdeeltjes die vrijkomen uit een kaarslont. Het detailniveau van deze close-ups is indrukwekkend, zelfs bij een vergroting van slechts 2,5 keer.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Een vlieg en een tijgerkever

De foto met de 10e plaats in de fotomicrografiewedstrijd toont een vlieg die ten prooi valt aan een tijgerkever.

Deze beelden van dichtbij van insecten zijn fascinerend door de ingewikkelde details zoals kleine haartjes en zelfs de lijnen op hun ogen.

Geagateerd dinosaurusbot

Dinosaurusbotten zijn al behoorlijk indrukwekkend, maar als je ze van dichtbij bekijkt, zoals bij deze 60 keer vergrote weergave, krijg je nog meer ongelooflijke details te zien.

Menselijke dikke darm

Dit is een kleurrijk beeld van wat lijkt op iets bloemachtigs, maar eigenlijk een menselijke dikke darm is. Het is genomen met een Brightfield fotografie techniek bij 20 keer vergroting.

Midge larve

Deze foto van fotomicrografie werd gemaakt met gepolariseerd licht en toont een Midge larve uit een zoetwatervijver. Dit soort fotografie maakt deze wezens zeker visueel aantrekkelijker en prachtig kleurrijk.

Een cel die zich deelt

Bij een vergroting van 60 keer kun je zelfs de details zien van wat er gebeurt als een cel zich deelt. Zeker niet iets waar je in het dagelijks leven met gemak getuige van kunt zijn.

Een traumatisch hersenletsel

Als je je moest voorstellen hoe een hersenletsel eruit zou kunnen zien, dan weten we zeker dat je niet zou denken dat het zo kleurrijk of nieuwsgierig zou zijn.

Dit is een intrigerend beeld van de sensomotorische cortex van een muis na licht traumatisch hersenletsel bij een transgene muis. Het is genomen door Dr. Andrea Tedeschi van de Ohio State University en geselecteerd als 33e plaats in de prijzen van dit jaar.

Vlinder ei

Vlinders zijn al indrukwekkend genoeg, maar heb je hun eieren ooit zo uitvergroot gezien? Dit beeld is 10 keer vergroot met een beeldstapelingstechniek om de schoonheid van de natuur zelfs op de kleinste schaal te laten zien.

Oude gevleugelde mier

Dit uitzicht is misschien niet zo vergroot als de andere op de lijst (of in de galerij), maar het is zeker niet minder indrukwekkend.

Dit is een close-up van een gevleugelde mier die ongeveer 20 miljoen jaar in barnsteen gevangen heeft gezeten. Ongelooflijk.

Mier

We hebben mieren nooit echt als angstaanjagend beschouwd. Dit beeld kan ons op andere gedachten brengen. Een persoonlijke close-up van het gezicht van een mier maakt ze verontrustend kwaadaardig.

Tandartsboor

Als je al geen fan bent van een bezoek aan de tandarts, dan zal deze foto waarschijnlijk niet helpen. Het is een viervoudige vergroting van een tandartsboor die is ingelegd met diamantsplinters.

Springende spin

De meeste mensen zouden zeggen dat spinnen niet schattig zijn. Zelfs als je geen arachnofoob bent zou je waarschijnlijk geen zin hebben in een knuffel met een spin, maar dit kleine ventje is zeker fotogeniek.

Geschreven door Adrian Willings.