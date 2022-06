Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nikon heeft een spiegelloze camera aangekondigd die is gericht op vloggers en content creators.

De Nikon Z30 is uitgerust met een DX-formaat CMOS-sensor met 20,9 megapixels en elektronische vibratiereductie die in de camera zelf is ingebouwd. De camera maakt video-opnamen in maximaal 4K, maar ook in Full HD met 120 beelden per seconde.

De camera kan tot 125 minuten ononderbroken opnemen (35 minuten bij 4K UHD).

Er is een stereomicrofoon ingebouwd in de nieuwe Nikon, hoewel een externe microfoon kan worden toegevoegd. De ruisonderdrukking aan boord vermindert ongewenste windgeluiden.

De monitor met aanraakscherm achterop heeft een variabele hoek, zodat u hem kunt omdraaien voor zelfopnamen en foto's.

De Z30 is uitgerust met oog- en dierherkenningstechnologie om scherp te blijven stellen bij het fotograferen van mensen en huisdieren. En naast video kunt u ook foto's maken met autofocus in maximaal 11 fps.

Er zijn 20 in-camera filters voor video's en foto's, en dankzij de Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit kunt u de camera ook aansluiten op een smartapparaat voor verdere bewerking (via de SnapBridge-app).

De Nikon Z30 is compatibel met de Nikkor-Z-objectieven van het merk en er is een reeks vloggingaccessoires beschikbaar om de camera zo aan te passen dat hij het best aan je behoeften voldoet.

De camera is vanaf 14 juli verkrijgbaar voor een prijs van £ 699 / $ 709 / € 829 voor de body alleen en £ 839 / $ 849 / € 999 voor een standaardkit die ook een Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR objectief bevat.

Geschreven door Rik Henderson.