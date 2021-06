Nikon Z FC is een spiegelloze camera met retro-filmwortels

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nikon Z FC is een gloednieuwe digitale camera voor 2021 - hoewel je het misschien niet zou denken als je ernaar kijkt, gezien het retro-ontwerp.

Maar dat komt omdat de Z FC is gebaseerd op Nikons FM2 SLR-camera, die voor het eerst werd uitgebracht in 1982, en dat traditionele ontwerp voor de moderne tijd overnam - in spiegelloze vorm.

Het is niet de eerste keer dat Nikon deze weg inslaat. In 2014 bracht het bedrijf de Df uit - een full-frame (FX) DSLR-camera op basis van de klassieke F-serie van film-SLR-cameras uit de jaren 60.

Dus waar gaat de Z FC over? Gebouwd op Nikons crop-factor sensor (DX genaamd), maakt het deel uit van de Z-serie, die is ontwikkeld om de spiegelloze line-up van de cameramaker te diversifiëren.

Dat omvat cameras zoals de Z50 , die de Z FC grotendeels weerspiegelt in termen van kernspecificatie, inclusief zijn 20,9-megapixel resolutiesensor. Elders is er een ingebouwde OLED-zoeker, variangle LCD-touchscreen, 209-punts autofocussysteem en zelfs de mogelijkheid om 4K-video op te nemen (met 30 fps).

Maar het is het ontwerp en de lay-out van de wijzerplaten die de retro uitziende FC onderscheiden, natuurlijk, met die zilveren afwerking die deze camera echt doet opvallen. Interessant is dat Nikon ook zes kleuren body-varianten verkoopt via zijn eigen website.

De Nikon Z FC is verkrijgbaar vanaf 28 juli 2021 en kost £ 899 / $ 959,95 / € 1.049, alleen op de body.

Geschreven door Mike Lowe.