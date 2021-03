Nikon Z9 bevestigd: vlaggenschip full-frame systeemcamera binnenkomend

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nikon heeft eindelijk bevestigd dat zijn vlaggenschip full-frame spiegelloze camera, de Z9, "in ontwikkeling" is.

Maar behalve dat het gepland staat voor een release in 2021, gaat de Japanse cameramaker niet in op details over deze inkomende topcamera.

Het persbericht zegt dat de Z9 "een aanzienlijke sprong voorwaarts maakt in technologie en prestaties" en dat hij "de beste foto- en videoprestaties in de geschiedenis van Nikon zal leveren" - inclusief 8K-opname.

Er is nog een ander detail, zoals de opname van een "nieuw ontwikkelde FX-formaat gestapelde CMOS-sensor en een nieuwe beeldverwerkingsengine", maar we weten niet meer over de resolutie of on-sensortechnologieën.

Het voelt als een eeuw geleden dat we schreven over de vijf dingen die we zouden willen van een Z9 - want het was, we schreven dat artikel in 2019 - dus het is een lange weg geweest voor de Z9 om zo ver te komen.

In de tussentijd is de Nikon D6 top-end DSLR aangekondigd die, als je kijkt naar de officiële Z9-foto bovenaan deze pagina, een vrij gelijkaardig vooruitzicht lijkt. Het is gewoon de keuze tussen gespiegeld of spiegelloos.

Met de D6 in gedachten, is onze voorspelling dat de Z9 niet alles zal doen met resolutie - hij zal zich in plaats daarvan concentreren op het zijn van een supersnelle shooter voor professionals, met een latere release die zich richt op epische hoeveelheden pixels. Verwacht dus dat Nikon hier een toonaangevende autofocus claimt.

Maar voorlopig kunnen we alleen maar speculeren. Maar er zal de komende maanden natuurlijk meer informatie binnenkomen, aangezien Nikon zich opmaakt voor de officiële lancering van de Z9.

Geschreven door Mike Lowe.