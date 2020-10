Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aftelklok op Nikons teaserpagina maakte duidelijk dat er een Z II-generatie naar de full-frame Z-serie line-up kwam in de vorm van de Nikon Z6 II en Z7 II.

Nu officieel, Nikons update-tactiek is duidelijk: zowel de Z6 als de Z7 waren grote successen voor de gloednieuwe lensvatting en serie, dus de II - dat is "twee", niet "mark twee", wordt ons verteld. - voeg nog meer snelheid toe dankzij een Dual Expeed-verwerkingsengine.

Het is de eerste keer dat Nikon een dubbel systeem in zijn systeemcameras heeft ingebouwd, wat betekent dat de Z6 II tot 14 frames per seconde kan fotograferen (in plaats van 12 fps in de originele Z6), terwijl de Z7 II burst-opnamen kan maken met 10 fps (vanaf 9 fps in de originele Z7).

Niet alleen dat, maar een grotere buffergrootte betekent tot 200 JPEG Fine- of 112 (Z6 II) / 50 (Z7 II) Raw-bestanden. Het is geen verrassing dat de Z7 II er minder is, want zijn 45,7 megapixelsensor is een stuk vastberadener dan de 24,5 megapixel van de Z6 II. Als je bekend bent met de originele Z6- en Z7-cameras, zul je merken dat deze dezelfde resolutie heeft, omdat de respectievelijke sensoren hetzelfde blijven.

Een van de grootste veranderingen aan de Z II-generatie is iets dat je niet kunt zien: onder de zijklep bevinden zich twee kaartsleuven, één voor XQD, één voor SD (UHS-II), wat betekent dat de keuze aan jou is als het komt om te formatteren - of gebruik beide als u automatische back-ups wilt of een JPEG / Raw-splitsing, of in plaats daarvan fotos / video-splitsing.

Bovendien zijn de nieuwere modellen voorzien van verbeterde autofocus - met opnamen bij weinig licht tot -6EV, wat naar verluidt "kwart maanlicht" is - om hun aantrekkingskracht verder te versterken.

De Nikon Z6 II en Z7 II komen aan in winter 2020, zonder nog een laatste woord over de prijs. We zien het paar als een verstandige stap voorwaarts, in plaats van upgrademodellen voor eigenaren van een van beide origineel.

Geschreven door Mike Lowe.