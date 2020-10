Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na het succes van zijn eerste paar full-frame systeemcameras, de Z6 en Z7 , is Nikon terug met hun respectievelijke sequels: de Z6 II en Z7 II (noem ze niet "mark II", het is gewoon rechtdoor " twee "voor de nieuwere modellen).

Omdat er echter geen numerieke verschuiving naar het modelnummer is, heeft u waarschijnlijk al geraden dat de originele modellen vrij veel lijken op hun tegenhangers uit 2020. Dus wat is er nieuw voor de Z II-generatie?

Nikon Z6 & Z7: enkele XQD-kaart / Z6 II & Z7 II: XQD & SD (UHS-II) dubbele kaartsleuven

Nikon Z6 II & Z7 II meten 2 mm dieper (bij 69,5 mm) dan (67,5 mm) originelen

Alle cameras: ingebouwde beeldstabilisatie over 5 assen (tot 5 stops)

Alle cameras: voorkant, achterkant en bovenkant van magnesiumlegering

Alle cameras: montage uit de Z-serie, full-frame dekking

Alle cameras: weerbestendige constructie

Toen de Z6 en Z7 in 2018 werden aangekondigd, was resolutie het belangrijkste kenmerk dat hen onderscheidde. De Z6 is voorzien van een 24,5 megapixel full-frame sensor; de Z7 een 45,7 megapixel. De Z6 II heeft exact dezelfde sensor als de Z6; de Z7 II dezelfde hogere resolutie als de originele Z7. Er verandert dus niets aan resolutie of beeldkwaliteit.

Het is elders dat veranderingen plaatsvinden. De Z6 II en Z7 II zijn elk 2 mm dieper dan de originele modellen. Waarom? Omdat er deze keer een dubbele kaartsleuf is, die zowel XQD als SD (UHS-II) gebruikt - in tegenstelling tot de XQD-only oplossing van de originelen. Wij vinden dat een heel slimme zet.

Anders is het vrijwel hetzelfde. De lay-out van de besturing is identiek. De stabilisatie aan boord is hetzelfde 5-assige systeem. De weerbestendige afdichting - volgens de Nikon D850- norm - blijft ook bestaan. Echt, behalve de "II" op de body van de nieuwere cameras zul je het verschil niet kunnen zien.

Alle cameras: 3,2-inch kantelhoek LCD-touchscreen, resolutie van 2,1 miljoen pixels

Alle cameras: elektronische zoeker van 3,6 m, 100% gezichtsveld 0,8x vergroting

Het is hetzelfde verhaal voor het scherm en de zoeker. Alle cameras hebben dezelfde - en zeer capabele - ingebouwde OLED EVF en kantelbaar LCD-touchscreen. De specificatie is in dit opzicht nog steeds de beste.

Z7 en Z7 II: full-frame CMOS-sensor van 45,7 MP (FX-formaat), ISO 64-25.600 native

Z6 en Z6 II: 24,5 MP full-frame CMOS-sensor (FX-formaat), ISO 100-51.200 native

Z7 & Z7 II: 493 fasedetectiepunten, die 90% van het beeld beslaan

Z6 & Z6 II: 273 fasedetectiepunten, die 90% van het beeld beslaan

Z7: maximaal 9 fps burst / Z7 II: 10 fps / Z6: 12 fps / Z6 II: 14 fps

Alle cameras: 4K60-video, 1080p100 / 120, 10-bits HDMI-uitgang

Alleen Z6 II en Z7 II: Dual Expeed 6-verwerkingsengine

Alleen Z6 II en Z7 II: autofocus tot -6EV geclaimd

Zoals we hierboven al zeiden, blijven de beeldsensoren in de Z6 II en Z7 II hetzelfde als hun respectievelijke Z6- en Z7-voorgangers. Maar de nieuwere cameras profiteren van Nikons allereerste Dual Expeed-beeldverwerkingsengine, wat meer snelheid, meer autofocusnauwkeurigheid en betere bufferprestaties betekent.

Nooit eerder heeft Nikon twee partijen van zijn verwerkingschip in een van zijn cameras gestopt. Het verschil is duidelijk als je naar de cijfers kijkt: de Z6 kan schieten met 12 fps, terwijl de Z6 II dat kan opvoeren tot 14 fps; de Z7 kan schieten met 9 fps, terwijl de Z7 II dat kan verhogen tot 10 fps.

Nikon beweert dat de Z6 II die snelheid kan behouden en tot 200 JPEG Fine- of 112 12-bit Raw-bestanden kan opnemen; de Z7 II tot 200 JPEG of 50 Raw. Het Raw-bestandsnummer neemt af als u 14-bits opnamen maakt, maar toch, dat zijn veel bestanden en veel gegevens in een enkele burst.

Het autofocussysteem voor de 2020-modellen kan ook scherpstellen in wat Nikon beschrijft als "kwart maanlicht", helemaal tot -6EV. Dat zijn inderdaad erg donkere omstandigheden. Hoewel de AF-systemen voor de respectievelijke Z6 & Z6 II en Z7 & Z7 II systeemparen elk hetzelfde zijn - 273 fasedetectie- en 493 fasedetectiegebieden - profiteren de nieuwere modellen ook van verbeteringen in eye-tracking autofocus (voor zowel mensen als dieren).

Qua video betekent die meer capabele buffer dat er ook meer gegevens kunnen worden doorgestuurd. De Z6 II zal in staat zijn (hoewel niet bij de lancering - hij komt later) om 4K te schieten met 60 fps, een verdubbeling van de 30 fps van de originele Z6; de Z7 II zal 4K60p hebben bijgesneden vanaf de getgo - opnieuw een verdubbeling van de framesnelheid in vergelijking met de originele Z7.

Z6 II & Z7 II: beschikbaar winter 2020, prijzen TBC

Z6 & Z7: Nu beschikbaar, prijzen variëren

Knipper en je zult het missen: beide omdat de Z6 II en Z7 II erg lijken op hun Z6- en Z7-originelen, maar ook omdat de nieuwere cameras zo snel zijn in burst-modus en verwerking dat je het misschien zou missen met een beetje knipperen.

Hoewel Nikon dit niet heeft bevestigd, vermoeden we dat de modellen van de Z II-generatie de originelen na verloop van tijd zullen vervagen. Dit betekent dat de nieuwere, snellere modellen met twee kaartsleuven het standaard zullen overnemen.

Zeker, de Z II-generatie brengt geen gigantische grenzen naar voren, maar gezien hoe geweldig de Z6 en Z7 al bewezen hadden te zijn, denken we dat dat prima is - want de meeste zullen geen upgrade-modellen zijn, alleen de nieuwe norm.

We vragen ons echter af hoe de prijzen van de originelen zullen dalen, wat een enorm aantrekkelijk vooruitzicht zou kunnen opleveren voor diegenen die willen kopen in het full-frame spiegelloze Z-systeemaanbod.

Geschreven door Mike Lowe.