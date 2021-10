Logitech onthult multicamera-oplossing voor livestreamers en makers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Logitech heeft onthuld wat het een "broadcast studio in a box" noemt in de vorm van het Mevo Start 3-Pack. Deze doos bevat drie draadloze cameras die speciaal zijn gebouwd voor livestreaming en voor uitzendingen met meerdere cameras.

Het bedrijf zegt dat het Mevo Start 3-Pack perfect is voor diegenen die professionele content willen creëren met een opstelling met meerdere cameras en tegelijkertijd live streamen vanuit meerdere hoeken. Denk aan kookshows vanuit meerdere hoeken, podcasts, speciale evenementen of bandsessies. Allemaal rechtstreeks gestreamd op YouTube, Facebook, Twitch en meer.

squirrel_widget_6149743

De Mevo-camera is een draadloze 1080p-compatibele camera die een diagonaal gezichtsveld van 83,7 graden biedt en de mogelijkheid om tot zes uur draadloos beelden vast te leggen of te worden gevoed via USB-C voor continu vastleggen.

De magie gebeurt allemaal via de gratis Mevo Multicam-app (beschikbaar voor Android en iOS) waarmee je de cameras en je streaming met slechts een paar tikken kunt bedienen. Gemakkelijk van camera wisselen en rechtstreeks naar je favoriete platform streamen.

Logitech heeft geprobeerd om van het pakket ook de complete oplossing te maken. Met ingebouwde ruisonderdrukkende microfoons kun je heldere audio vastleggen of je eigen 3,5 mm-apparaten gebruiken.

Mevo Start 3-Pack is vanaf vrijdag 29 oktober 2021 rechtstreeks bij Mevo en Amazon verkrijgbaar in de UK voor de adviesprijs van £999.