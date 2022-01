Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Leica heeft de nieuwste generatie van zijn M-afstandsmeter geïntroduceerd.

Het nieuwe model, de M11 genaamd , lijkt veel op de M10 , met als grootste upgrade een nieuwe 60-megapixel verlichte full-frame CMOS-sensor die 14 stops dynamisch bereik bij volledige resolutie vastlegt. Met de M11 leg je ook RAW-bestanden vast met 36 of 18 megapixels. Bestandsgroottes variëren van 70 MB tot 120 MB voor een 60-megapixel DNG RAW-bestand, terwijl de 18-megapixelinstelling dat kan terugbrengen tot slechts 20 MB per afbeelding.

Leica heeft een ultradun UV-filter bovenop zijn nieuwe sensor geplaatst, wat blijkbaar zal resulteren in een natuurlijkere kleurweergave.

Andere kenmerken zijn een optische zoeker en een helder 3,0-inch LCD-scherm aan de achterkant voor toegang tot de menu's en het gebruik van livebeeld.

Het ISO-bereik begint bij 64 en loopt op tot 50.000, en het beslag is 64 procent groter dan dat van de M10. Het kan tot 700 opnamen maken met livebeeld op het achterdisplay of 1.700 bij gebruik van de afstandsmeter. Er is ook een USB-C-poort voor gegevensoverdracht, ook vanaf een iPhone en iPad.

Leica heeft ook 64 GB opslagruimte in de camera ingebouwd, of u kunt ervoor kiezen om afbeeldingen op een SD-kaart op te slaan.

Qua design heeft het zilveren model een messing bovenplaat, terwijl het zwarte een lichtere aluminium heeft. Een ander belangrijk verschil tussen de M11 en zijn voorgangers is het ontbreken van Leica's bodemplaat, die directe toegang biedt tot de batterij, de geheugenkaartsleuf en de USB-C-poort van de M11.

60,3-megapixel full-frame beeldsensor

UHS-II SDXC-kaarten (tot 2 TB ondersteund)

64 GB intern geheugen

USB-C batterij opladen en gegevensoverdracht

Compatibiliteit met Leica M-mount lens

540g gewicht (zwart model met batterij)

Optische meetzoekerzoeker

2,95-inch lcd-scherm

ISO-snelheden van 64-50.000

Sluitertijd van 1 uur tot 1/16.000 (met elektronische sluiter)

Burst-modus van 4,5 frames per seconde

1800 mAh batterij

De M11 is de eerste in de nieuwe lijn van camera's uit de M-serie, en het bedrijf kondigt dit ene model op dit moment pas aan. Maar Leica zei dat de M11 nu beschikbaar is (vanaf 13 januari 2022), met een prijskaartje van $ 8.995. U kunt het kopen via geautoriseerde Leica-dealers zoals B&H.

Geschreven door Maggie Tillman.