Leica lanceert zeer beperkte James Bond "007 Edition" Q2-camera

(Pocket-lint) - Leica Camera heeft een zeer beperkte speciale editie van zijn Q2-camera uitgebracht om de aanstaande lancering van No Time To Die , de nieuwste James Bond-franchisefilm, te vieren.

Het zal worden beperkt tot slechts 250 eenheden, elk afzonderlijk genummerd, zodat de eigenaren weten welke van de 250 eenheden ze hebben gekocht. Het is begrijpelijk dat dit het een zeer verzamelobject maakt en dat je nooit zult zien in een gewone winkel.

De speciale editie Q2 heeft het 007-logo op de bovenplaat en op de achterkant van de camera op de rand van de lcd-monitor. Wat echt cool is, is dat het het iconische Bond-pistoolloopontwerp op de lensdop heeft.

Als je hem dicht doet, zie je dezelfde geweerloop die aan het begin van elke James Bond-film verschijnt, direct na de aftiteling.

De camerabehuizing is gewikkeld in een laag Ocean Green-leer, wat ook overeenkomt met de lederen buitenkant van de aangepaste Globe-Trotter-hoes die wordt geleverd met de speciale editie-camera.

Alles aan deze lancering schreeuwt "vakmanschap", met de Q2-camera met de hand gemaakt in Duitsland en de Globe-Trotter-behuizing met de hand gemaakt in Groot-Brittannië.

Natuurlijk gaat deze lancering niet over cameraspecificaties, maar voor de geïnteresseerden is hij voorzien van een 47,3-megapixel full-frame sensor en is hij ook stof- en spatwaterbestendig met IP52-certificering. Er is een OLED-zoeker van 3,68 miljoen punten, een Summilux f/1.7-lens met vaste prime-lens van 28 mm en 4K-video-opnames.

Dus hoeveel zou een van deze verzamelbare cameras je kosten? Dat zou een knappe £6.750 zijn, maar veel succes met het vinden van een. De Leica Q2 "007 Edition" wordt al als uitverkocht weergegeven in de 007-winkel.