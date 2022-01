Het draait allemaal om perspectief met deze smartphonefoto's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Yahav Draizin is een getalenteerde maker en eigenaar van een reclamebureau die de digitale wereld in de echte wereld brengt met slechts een smartphone (of twee) en oog voor perspectief.

Met zijn telefoon koppelt hij populaire afbeeldingen die je herkent aan echte objecten. Met een vleugje perspectief wekt hij de illusie dat de twee werelden op een heel interessante manier met elkaar in botsing komen.

We hebben enkele van zijn briljante afbeeldingen verzameld voor uw plezier. We raden ook ten zeerste aan om zijn Instagram- account in de toekomst te bekijken voor meer.

Wie heeft Photoshop nodig? Met een beetje perspectief kun je het beroemde beeld van Abbey Road van Beatle's tot leven laten komen.

Harry Potter heeft een klein ongelukje gehad en is met zijn bezem in de grond gevallen. Oef. Dat gaat pijn doen.

Forest Gump wordt nu tevoorschijn getoverd als bij toverslag terwijl hij op een bank zit na te denken over het leven. Het kleine kind dat in de buurt zit, hoopt duidelijk op een stiekeme snack.

Geniet met deze van het idee van een autobedrijf dat een vrolijke zebra als merklogo gebruikt in plaats van een hengst. Natuurlijk heeft het misschien niet de pk's, maar het kan het goedmaken met zebragalop.

Hier heeft Yahav Draizin het klassieke Microsoft Windows-behang tot leven gebracht. We moeten toegeven dat we verrast waren, want het is niet hetzelfde gebied, maar toch overtuigend.

Stel je de scène voor als King Kong los op het Empire State Building was en je daar was om een foto te maken. Het zou nog interessanter zijn als niemand anders het had opgemerkt en de omgeving zo kalm was.

Austin Powers heeft misschien in een Jag gereden, maar dat weerhoudt dit beeld er niet van om zowel overtuigend als grappig te zijn.

Op een van de beroemdste olieverfschilderijen van de Amerikaanse moderne tijd, American Gothic, is nu het bekendste tekenfilmpaar van Amerika te zien.

We hebben dit schilderij eerder op grappige manieren gebruikt, maar dit is net zo goed.

Deze panda is niet het meest onder de indruk van de kinderen die dabben, maar we zijn zeker onder de indruk van de resulterende foto.

Met deze foto krijgen we de illusie te zien dat de Big Ben is nagemaakt in Tel Aviv. Vanuit dit perspectief past het ook perfect.

Uit de Spongebob Square Pants-wereld komt meneer Krabs onze wereld binnenstappen met een geschokte blik op zijn gezicht. We kunnen ons alleen maar voorstellen wat hij heeft gezien om deze uitdrukking te veroorzaken.

We weten dat Tom Cruise al zijn eigen stunts doet, of dat is tenminste wat we moesten geloven. Hier heeft Yahav Draizin het laten lijken alsof het toch allemaal maar groen schermwerk is.

Maak geen foto's in de buurt van treinlijnen. Het is gevaarlijk. Maar toch genieten we van het perspectief van deze, alsof Van Damme gewoon bezig is te poseren voor foto's op het spoor.

Hoewel de achtergrond misschien niet goed is, zorgt de positionering van dit beeld van de kerel en een jonge bowler voor een grappige en overtuigende foto.

Ook al komt de achtergrond misschien niet overeen, de bank doet dat bijna en we kunnen ons gelukkig voorstellen dat Ted op deze bank zit. Maar hij zou een verschrikkelijke invloed hebben op elk klein kind waar hij tijd mee doorbracht, dus we kunnen het niet goedkeuren.

