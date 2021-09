Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Johan Karlgren is een ongelooflijke straatartiest met een oog voor het creëren van nieuwe kijk op de wereld met geweldige stukken pixelart.

Deze briljante Zweedse kunstenaar gebruikt in wezen de wereld als zijn canvas. De straten, kustlijnen en landschappen verfraaien met handgemaakte wonderen.

Hij gebruikt een mix van kralen en ingenieuze verbeeldingskracht om ongelooflijke kleine pixelachtige visioenen te maken van enkele van onze favoriete tekenfilm-, game- en tv-personages van de afgelopen decennia.

We hebben een galerij met onze favorieten voor je verzameld, maar zorg ervoor dat je zijn Instagram-account bekijkt en hem volgt voor meer.

groenblijvend

Weet je nog dat de MV Ever Given (Evergreen) vast kwam te zitten in het Suezkanaal en voor chaos zorgde in de scheepvaart over de hele wereld? Nou, net als een olifant vergeet het internet nooit . En Pappasparlor ook niet.

He-Man

De verdediger van Grayskull is de straat opgegaan. We houden van deze omdat onze favoriete pixelartiest erin is geslaagd een plek te vinden waardoor het lijkt alsof He-Man de kracht van Grayskull roept en de bliksem in de buurt is ingeslagen.

Overal is een golfbaan

Het mooie van deze kleine pixelcreaties is een eenvoudige verandering van perspectief en het kleinste deel van de wereld kan enorm lijken.

Deze opname is daar een perfect voorbeeld van, aangezien een kleine strook gras wordt omgezet in een persoonlijke golfbaan

Sonic vangt wat golven

Zelfs Sonic the Hedgehog heeft wat downtime nodig. Natuurlijk vertraagt onze handige kleine blauwe vriend nooit. Op deze opname is te zien hoe hij wat golven vangt midden in de stadsjungle.

Luigi in gevaar

Luigi ziet er redelijk opgewekt uit, aangezien hij van de kant van de weg naar beneden stort. Totale auto zal zijn minste van zijn problemen zijn.

zombies

Loop! Er zijn een paar kleine maar gruwelijk uitziende zombies los op het gazon. Wat zijn hun plannen? Laten we niet blijven rondhangen om erachter te komen.

Guybrush Threepwood vissen

Guybrush Threepwood staat niet boven een goed avontuur. De ster van de klassieke Monkey Island-serie van videogames (die oorspronkelijk begon in de jaren negentig) wordt hier gezien tijdens een informele visplek.

Waarom niet? Op avontuur gaan is best vermoeiend en iedereen heeft wel eens een pauze nodig.

Laat maar Mario

Welke geweldige pixelweergave van klassieke videogamekarakters zou compleet zijn zonder Mario?

Johan Karlgren, ook bekend als Pappas Pärlor , ging echter nog verder met deze, door Mario te gebruiken om de iconische cover van Nirvanas album Nevermind uit 1991 opnieuw te creëren. De oude loodgieter die de plaats inneemt van de naakte baby en het dollarbiljet wordt geruild voor een paddenstoel.

Koekjesmonster

Een deel van deze kunst creëert zichzelf bijna. Een blauwe overloopafvoer langs de kant van de weg, snel en gemakkelijk omgevormd tot het koekjesmonster met de toevoeging van wat wilde ogen, een koekje en een enkele kauwarm.

Chagrijnige kat

Helaas, de beroemdste kat die ooit het web sierde, Tardar Sauce (ook bekend als Grumpy Cat) stierf in mei 2019.

Deze pixelart-recreatie van haar is misschien wel een passend eerbetoon aan het geliefde poesje.

Mario Kart in het echt

We genieten allemaal van een plekje Mario Kart. Stel je voor dat je op echte stranden zou kunnen racen en de hele wereld in jouw racebaan zou kunnen veranderen.

Hoeveel plezier zou je kunnen hebben? Deze kerels hebben het zeker naar hun zin.

Mo tavernless

Simpsons barman Mo is zelden de gelukkigste van alle chappies, maar omdat hij zijn taverne niet heeft en zijn waren op straat moet verkopen, ziet hij er nog meer uit.

We houden echter van de re-imaging van Duff-bier in pixelvorm, zeker om de dorst te lessen.

Homerus meme

Het is geweldig om de klassieke meme van Simpson te zien nagemaakt in prachtige pixelkunst - Homer Simpson trekt voorzichtig achteruit door een heg om de buren te vermijden.

Hulk slag

Hulk slag! Zelfs een kleine, kleine versie van de groene Marvel-superheld pakt een serieuze klap uit. We vinden het altijd leuk om te zien hoe kunstenaars kuilen gebruiken om kunstwerken te maken .

Er zijn tal van verschillende manieren waarop deze individuen iets cools creëren uit een stedelijke dreiging. Deze is misschien wel een van onze favorieten.

ontlopen

Arcade-achtige racegame OutRun kwam uit in de wazige dagen van 1986, maar het is nog steeds een iconische legende en sportvisual die direct herkenbaar is.

Pappas Pärlor gebruikte zijn vaardigheden om een geweldig eerbetoon te brengen aan de gameklassieker met een video waarin het lijkt alsof hij in het echt tegen de Ferrari racet.

Sensei Splinter

Sensei Splinter, mentor en trainer van de Teenage Mutant Ninja Turtles, ziet er behoorlijk indrukwekkend uit in deze close-upfoto van hem boven de grond die de ingang van zijn hol bewaakt.

Het lijkt er echter op dat hij terloops een sigarettenpeuk heeft laten vallen, we keuren roken of zwerfvuil niet goed.

Robocop

Het lijkt alsof iedereen tegenwoordig geobsedeerd is door selfies. Deze plek met kunstwerken doet ons afvragen hoe het eruit zou zien als Robocop echt was en zijn eigen Instagram-account had.

Een ander soort ring

Het lijkt erop dat Sonics dwangmatige behoefte om gouden ringen te verzamelen niet beperkt is tot virtuele ringen die hij kan vangen terwijl hij een game-level doorloopt.

Chips en ringvormige ontbijtgranen zijn ook eerlijk spel.

Maak hem af

Mortal Kombat-vechtlegendes Subzero en Skorpion zijn naar talloze locaties in de gemene straten gegaan om het uit te vechten en te zien wie de overwinnaar zal zijn.

Wie zal als eerste zijn laatste zet uitvoeren?

Eet nooit gele sneeuw

Nee Yoshi! Slechte dinosaurus! Eet geen gele sneeuw! Iedereen weet dat je geen gele sneeuw mag eten.

Ninja-schildpadden die hun omgeving inspecteren

Terwijl Sensei Splinter misschien de wacht houdt in de ruige straten, zijn de Ninja Turtles druk op zoek naar de dichtstbijzijnde plek om een stuk pizza te pakken.

Aan de blikken op hun gezichten te raden, weten we niet zeker of ze de juiste plek hebben gevonden.

Vaders dag op het strand

Fotos van Darth Vaders vakantiekiekjes laten zien dat zelfs een van de grootste schermschurken van onze tijd geniet van een beetje tijd aan de kust.

We zouden graag willen weten waarom hij de behoefte voelde om zijn lichtzwaard mee te nemen.

Haaienplas

Nog een kuil, nog een klassiek kunstwerk. Dit kleine deel van het stedelijke landschap is getransformeerd tot een veel gevaarlijker plek om te zijn.

Jaws slaat weer toe, alleen deze keer vanuit het enkelknijpende ondiepe gedeelte.

Spiderman is gewoon aan het chillen

Spiderman, Spiderman, doet wat een spin kan. Hangt hij aan een trap?

Ja, want hij is Spiderman. Een beetje licht en een schitterende locatie pronken met een prachtig visioen van Spiderman zoals we nog nooit eerder hebben gezien.

Geest in een fles

Een flesje bier is misschien niet je klassieke trefpunt voor een geest, maar het is wel een interessante.

Dit visioen van Aladdins geest roept prachtige herinneringen op aan de humor en het acteertalent van Robin Williams.

Wie ga je bellen?

Slimer is op vrije voeten en de Ghostbusters-bende is in actie gekomen om hem op te lossen en de spookachtige dreiging van de straten te verwijderen voordat hij de lokale automobilisten schade berokkent.

We houden van de aandacht voor detail die Pappas Pärlor in zijn werk steekt. Kleine details, waaronder de kleuren van de spookvallen en zelfs de bril van Egon Spengler, verschijnen.

zombies

Die vervelende hond! Brutale boef dat hij was. Opduiken om ons te plagen toen we bezig waren met het schieten van eenden in Nintendo-klassieker Duck Hunt. We vonden het geweldig om hem opnieuw ontworpen te zien voor VR in Duck Season en we vinden het ook geweldig om hem opnieuw gemaakt te zien in pixelart.

Opstijgen

In de straten van de stad heeft Superman de roep om hulp gehoord en schiet hij weg om zijn superheldending te doen. Nogmaals, Pappasparlor heeft de omringende wereld gebruikt om een gevoel van actie aan zijn fotos toe te voegen.