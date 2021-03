Deze verbazingwekkende afbeeldingen vieren opmerkelijke vrouwelijke fotografen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hasselblad, het wereldberoemde cameramerk, viert ongelooflijke vrouwelijke fotografen met Hasselblad Heroines, waarmee getalenteerde makers van over de hele wereld in de schijnwerpers worden gezet.

Het bedrijf doet dit de afgelopen jaren en dit jaar belicht het bedrijf het werk van acht fotografen.

Anja Niemi - de fijne kunstenaar

Anja Niemi is een kunstfotograaf die geënsceneerde beelden gebruikt om een visueel verhaal te vertellen.

Dit uitgelichte beeld werd gekozen als onderdeel van de Hasselblad Heroines-spotlight voor de kunstenaar. Het is afkomstig van een serie fotos die in 2018 zijn gemaakt met de titel "Ze had een cowboy kunnen zijn" .

Deze selectie van afbeeldingen geeft een merkwaardig beeld van een fictieve wereld waarin een vrouwelijke cowboy verschijnt als het middelpunt van de kunst, maar nooit naar de camera kijkt. Op een echt merkwaardige manier afstandelijk en mysterieus blijven.

Isabella Tabacchi - de landschapsfotograaf

Isabella Tabacchi is een landschapsfotograaf uit Noord-Italië. Haar bekroonde afbeeldingen hebben veel lof gekregen en het is gemakkelijk te begrijpen waarom.

Tabacchi zegt dat ze "haar emoties uitdrukt door de magie vast te leggen van het landschap dat ze verkent".

Het resultaat is een prachtige verzameling visueel verbluffende afbeeldingen waarbij de kunstenaar leidende lijnen, natuurlijke kaders en voorgrondelementen heeft gebruikt om ongelooflijke fotografische weergaven van onze wereld te creëren.

Katerina Belkina - Hasselblad Master in Fine Art

Katerina Belkina is een Russische beeldend kunstenaar die geweldige werken maakt met zowel fotografie als digitaal schilderen.

Ze was eerder genomineerd voor de Kandinsky-prijs en won ook de Hasselblad Masters-prijs .

Haar werk is een fascinerende mix van zelfportretten met verschillende technieken die worden gebruikt om menselijke emoties te onderzoeken en een verhaal te vertellen door middel van fotografie.

Alissa Ashley - portretfotograaf

Alissa Ashley is een autodidactische portretfotograaf uit Los Angeles.

Ze vertelt een interessant verhaal over haar reis naar fotografie:

"Mijn interesse in de kunsten begon al op zeer jonge leeftijd, beginnend met tekenen en geleidelijk verschoven naar make-up nadat ik zag hoe mijn moeder de hare elke ochtend aanbracht, omdat ik zo gefascineerd was door het transformerende element. Zonder dat ik het wist, zou die interesse in make-up me in een succesvolle carrière op YouTube als beauty influencer die ik de afgelopen 5 jaar ben geweest. Ik bevind me nu in een fase in mijn carrière waarin ik me op mijn gemak voel om mijn focus te verleggen naar een ander medium waar ik altijd verliefd op ben geweest, namelijk fotografie. Ik ben gespecialiseerd in portretfotografie en heb ook een passie voor macro- en productfotografie. "

Die interesse in make-up is schijnbaar mooi overgebracht naar fotografie, waar de compositie van de opname helpt om de schoonheid van het onderwerp te laten zien.

Flra Borsi - de kunstfotograaf

Hoofdact in de Hasselblad Heroines is Flóra Borsi , een Hongaarse kunstfotograaf die slimme fotografische manipulatie gebruikt om ongebruikelijke en surrealistische portretfotos te maken .

Hasselblad Heroines gaat meer in op die ongebruikelijke aanraking:

"... Flora gebruikt haar eigen leven, herinneringen en emoties om verbluffend eigenaardige beelden uit te voeren met haar als hoofdonderwerp. Flóra speelt met de relatie tussen lichaam en zelf, reflecteert op de kwetsbaarheid van de menselijke psyche en roept vragen op over de vrouwelijke representatie in de kunst in haar boeiende creaties. "

Jillian Edelstein - portret- en documentairefotograaf

Jillian Edelstein is een Zuid-Afrikaanse fotograaf die in Londen woont en meer dan 100 van haar fotos in de collectie van de National Portrait Gallery heeft .

Ze begon haar fotografiecarrière als persfotograaf in Johannesburg, Zuid-Afrika voordat ze later overging op portretfotografie.

Haar afbeeldingen zijn verschenen in meerdere internationale exposities, waaronder de The Royal Academy, OXO Gallery in Londen, Sothebys, Les Rencontres Internationales de la Photographie in Frankrijk en meer.

Haar werk is ook te zien geweest in meerdere publicaties, waaronder The New Yorker, The New York Times Magazine, The FT Weekend Magazine, Vanity Fair en nog veel meer.

Nina Welch-Kling - straatfotograaf

In de straten van New York City schetst Nina Welch-Kling een heel ander beeld met straatfotografie die in het oog springende beelden van mensen, gebouwen en haar omgeving vastlegt terwijl ze de straten van de stad verkent.

Haar werk maakt op fascinerende wijze gebruik van licht en schaduwen om nieuwsgierige en visueel aantrekkelijke fotos te maken waar iedereen van kan genieten.

Andrea Zvadova - schoonheids- en portretfotograaf

Andrea Zvadova is een andere in Londen gevestigde fotograaf. Haar werk viert ongewone schoonheid, diversiteit en uniciteit.

Zoals u zich kunt voorstellen, betekent dat een breed scala aan indrukwekkende portretfotos van allerlei intrigerende mensen.

Natalia Evelyn Bencicova - Hasselblad Master uit 2016

Natalia Evelyn Bencicova is een andere Hasselblad-heldin met het vermogen om enkele intrigerende kunstwerken te maken.

Ze componeert verhalende beelden die de grens tussen realiteit en haar verbeelding doen vervagen.

Met verwassen kleuren, symbolische beelden en beheerste compositie tovert ze een aantal echt interessante en opvallende kunstwerken op. Dit resulteerde er zelfs in dat ze in 2016 Hasselblad Master werd .

Bra Prilov - conceptuele fotograaf

Bára Prášilová is een surrealistische en conceptuele fotograaf met oog voor het vreemde, absurd humoristische en ietwat magische. Ze steekt veel energie in haar werk, met aangepaste rekwisieten, kostuums en heel veel planning.

Het resultaat van dit alles is een reeks merkwaardige kunstwerken die echt een wenkbrauw of twee opvrolijken. In 2014 werd ze Hasselblad Master genoemd in de categorie mode en beauty en het is gemakkelijk te begrijpen waarom .

Chiara Zonca - kunst- en landschapsfotograaf

Chiara Zonca verliet Londen voor de veel minder stedelijke scènes van Vancouver om dichter bij de natuur te komen. Ze heeft die gelegenheid aangegrepen om prachtige landschapsfotografie en briljante kunstwerken te maken.

Ze haalt haar inspiratie uit onvoorspelbare delen van het landschap om ongewone uitzichten en fantastische fotos te creëren.

Julia Fullerton-Batten - kunstfotograaf

Julia Fullerton-Batten is een kunstfotograaf met meer dan tien jaar ervaring. Ze is betrokken geweest bij grote projecten en heeft een aantal prestigieuze prijzen ontvangen, waaronder een Hasselblad Master in 2008.

Haar werk maakt gebruik van ongebruikelijke locaties, creatieve omgevingen en bestrijkt controversiële onderwerpen met beelden die de gebruiker smeken om dichterbij te kijken en zich af te vragen wat ze zien.

Tina Signesdottir Hult - kunstfotograaf

Tina Signesdottir Hult is een andereHasselblad-meester die gespecialiseerd is in beeldende kunst, portretten en conceptuele kunst.

Ze is autodidact en gaat er prat op dat ze nooit een flitser gebruikt, maar vertrouwt op natuurlijk licht om de beste resultaten te krijgen.

Haar portretten vangen de kwetsbaarheid en kwetsbaarheid van het onderwerp en ook hun complexiteit op.

Maria Svarbova - portretfotograaf

Maria Svarbova is een portretfotograaf wiens stijl afwijkt van de norm en experimenteert met ruimte, kleur en sfeer.

Ze beschrijft haar werk met betere woorden dan wij konden:

"De sfeer die wordt weergegeven door een palet van pastelkleuren en overbelichte tinten, voert de kijker mee naar een gesteriliseerde wereld waarin de personages ervoor hebben gekozen om elke vorm van emotionele extravagantie op te geven die hen zou kunnen ontmaskeren. Mijn fotos zijn minimalistisch maar ook futuristisch."

Anna Devs - creatieve fotograaf

Anna Devís is een geschoolde architect wiens passie voor creatieve fotografie heeft geleid tot een aantal interessante beelden die ver afstaan van traditionele architectuurfotografie.

De resulterende werken hebben een onmiskenbare stijl en bieden ook veel plezier.

Geschreven door Adrian Willings.