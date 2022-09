Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - GoPro heeft zijn nieuwste actiecamera geïntroduceerd, de Hero 11 Black, en hij is verkrijgbaar in drie smaken.

De Hero 11 Black heeft hetzelfde chassis als de Hero 10 Black, maar er komt ook een nieuwe, kleinere versie zonder schermen: de Hero 11 Black Mini.

Het merk verkoopt ook een Creator Edition-bundel, die wordt geleverd met een batterijgrip met ingebouwde knoppen, een richtmicrofoon en een LED-lampje.

Alle drie de varianten bieden dezelfde functies en specificaties, alleen heeft de Mini een niet-verwijderbare batterij met een iets lagere capaciteit.

Het belangrijkste kenmerk van de Hero 11 Black is de grotere 1/1,9-inch 8:7-sensor, die nieuwe opnamemodi en 27MP foto's mogelijk maakt.

Hij kan ook voor het eerst 10-bit kleuren vastleggen, wat neerkomt op 64 keer meer kleuren dan standaard 8-bit video.

Dit is van groot belang voor iedereen die zijn opnamen graag in kleur beoordeelt, omdat de video hierdoor verder kan worden uitgebreid zonder dat er artefacten ontstaan.

GoPro heeft een nieuwe digitale lens geïntroduceerd met een nog bredere FOV dan SuperView, genaamd HyperView. Ondertussen is SuperView-opname uitgebreid naar meer resoluties en kan het zowel met 5,3K 60fps als met 4K 120fps worden gebruikt.

HyperSmooth is verder verbeterd op dit model en 360 Horizon Lock voegt nieuwe mogelijkheden toe die voorheen alleen mogelijk waren met de Max Lens Mod.

GoPro's Enduro batterij, voor langdurige opnames bij koud weer, wordt nu meegeleverd met de standaard en creator edition modellen.

Het merk heeft ook een optioneel vereenvoudigd menuschema geïntroduceerd voor nieuwkomers, dat wat gedoe uit je opnames haalt.

Deze release brengt ook nieuwe auto-upload cloud opslag functies en AI-gegenereerde hoogtepunten clips voor GoPro abonnees.

De Hero 11 Black en Creator Edition zijn vandaag verkrijgbaar, terwijl de Mini op 25 oktober wordt gelanceerd. De prijzen zijn als volgt:

De GoPro Hero 11 Black wordt verkocht voor 499,99 dollar of 399,98 dollar voor GoPro-abonnees.

De GoPro Hero 11 Black Creator Edition gaat voor $699,99/£699,99 of $579,98/£579,98 voor abonnees.

De Mini kost bij zijn lancering $399,99/£399,99 of $299,98/£299,98 voor abonnees.

Geschreven door Luke Baker.