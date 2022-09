Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - GoPro lanceert vandaag zijn veelbesproken Hero 11 Black actiecamera, mogelijk samen met ten minste één ander apparaat.

In feite zijn er mogelijk drie camera's in de Hero 11-serie in totaal, met drie afzonderlijke live videofeeds die je vanaf 14.00 uur BST kunt bekijken.

Hier hosten we de feeds en geven we je meer informatie over de lancering.

Wanneer wordt de GoPro Hero 11 Black gelanceerd?

GoPro onthult zijn nieuwste camera's vandaag, woensdag 14 september 2022, om 14.00 uur BST. Hier zijn de tijden voor jouw regio:

Amerikaanse westkust: 06:00 PT

Amerikaanse oostkust: 09:00 ET

VK: 14:00 BST

Centraal-Europa: 15:00 CEST

India: 18:30 IST

Japan: 22:00 JST

Australië: 23:00 AEST

Hoe kan ik de aankondigingen van de GoPro Hero 11-serie bekijken?

Er zijn drie videofeeds om in de gaten te houden. De belangrijkste staat hierboven - voor de toekomstige GoPro Hero 11 Black.

Hieronder zie je er nog twee, waarvan één waarschijnlijk voor een Hero 11 Mini, gezien de vorm op de thumbnail.

De andere lijkt meer voor professioneel gebruik, als we afgaan op de afbeelding.

Wat kunnen we verwachten?

Zoals we hierboven al zeiden, is het vrijwel zeker dat er drie producten tegelijk op de markt komen. En, het is onwaarschijnlijk dat er een live presentatie zal zijn, meer dan drie afzonderlijke trailers zullen worden onthuld nadat de klok afloopt.

Volgens eerdere lekken kunnen we de GoPro Hero 11 Black, Hero 11 Mini en een derde apparaat voor professioneel gebruik verwachten.

Geschreven door Rik Henderson.