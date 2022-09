Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het was geen verrassing om geruchten te zien over GoPro's aankomende Hero 11 Black camera, aangezien het merk de neiging heeft om elk jaar rond dezelfde tijd een product te lanceren.

Maar omdat de geruchten erop wezen dat de nieuwe camera hetzelfde chassis zou gebruiken als de Hero 9 en 10, hoopten sommige mensen op iets anders.

Nu suggereren gelekte foto's dat dit het geval zou kunnen zijn, met de Hero 11 Black Mini die naar verwachting samen met zijn grote broer zal worden gelanceerd.

De afbeeldingen tonen een kleinere, vierkante camera zonder de voor- en achterdisplays van de volslanke Hero 11 Black.

Op de plaats van het display aan de voorkant zit een knop met het Bluetooth-logo erop, vermoedelijk gebruikt om verbinding te maken met een smartphone.

Uitklapbare montagelipjes zijn te vinden op de basis en achterkant van de Mini, waardoor hij op meer manieren kan worden gemonteerd dan de gewone camera, zonder dat er extra accessoires nodig zijn.

Aan de zijkant is er een enkele klep, vermoedelijk voor de batterij, die veel kleiner is dan die op standaard GoPro's, wat erop duidt dat we misschien niet dezelfde looptijd zullen krijgen op de diddy metgezel.

Fans van GoPro's oude Session camera's zullen zeker enthousiast zijn over dit nieuws, net als FPV drone liefhebbers, omdat het hopelijk een beetje harder zal zijn dan de Hero 10 Bones.

Dat zijn alle details die we op dit moment hebben, maar aangezien de Hero 10 Black in september vorig jaar werd gelanceerd, zullen we waarschijnlijk snel meer te weten komen.

Geschreven door Luke Baker.