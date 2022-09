Krijgt de GoPro Hero 11 Black een nieuwe 27-megapixel sensor?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - GoPro zal naar verwachting zijn vlaggenschip camera serie in de nabije toekomst vernieuwen en - met het ontwerp dat al is uitgelekt - zijn er nu verdere details opgedoken, die ons een glimp geven van zijn specs en mogelijkheden.

Volgens een recent lek zal de nieuwe GoPro Hero 11 Black beschikken over een nieuwe 27-megapixel sensor, waarmee de maximale fotoresolutie van de 23-megapixel sensor op de Hero 10 Black wordt verhoogd.

Deze nieuwe CMOS sensor, samen met nieuwe lenzen ervoor, zal naar verluidt een breder maximaal gezichtsveld bieden. Volgens het rapport van WinFuture - dat informatie kreeg van een GoPro-dealer - zal je ook individuele 24,7 megapixel foto's kunnen opslaan uit videoframes.

Ondanks dat lijken de maximale framerates en videoresolutie hetzelfde te zijn als bij de Hero 10. Dat betekent dat je 5,3k resolutie krijgt bij 60 frames per seconde, of 4K resolutie tot 120 frames per seconde.

Andere functies worden verwacht, zoals typisch is voor GoPro. Het HyperSmooth beeld- en videostabilisatiesysteem wordt naar verluidt geüpgraded naar versie 5.0 en biedt een zeer effectieve algoritme-aangedreven stabilisatie.

Ook zal het naar verluidt automatische lach- en knipperlichtdetectie bieden, zodat het weet wanneer het foto's moet nemen.

Wat de rest van de hardware betreft, wordt beweerd dat het dezelfde 2,27-inch display als de Hero 10 aan de achterkant zal hebben en een secundair 1,4-inch kleurenscherm aan de voorkant. Hij zou waterbestendig moeten zijn tot een diepte van 10 meter en dezelfde 1720mAh batterij moeten hebben als zijn voorganger.

GoPro zal de Hero 11 Black naar verwachting ergens deze maand lanceren, dus we hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten om te weten te komen hoeveel hiervan klopt.

Geschreven door Cam Bunton.