GoPro Hero 11 Black ontwerp beelden lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sommige dingen zijn betrouwbaarder dan andere in de wereld van de actiecamera's, en het feit dat GoPro werkt aan een nieuwe versie van zijn belangrijkste Hero-camera is zo concreet als het maar kan.

Het is bijna een jaar geleden dat de Hero 10 Black op de markt kwam, met een aantal welkome nieuwe functies maar een vrij herkenbaar ontwerp, en uit de laatste lekken lijkt het erop dat ons dit jaar een soortgelijke rit te wachten staat.

-

WinFuture heeft een heleboel renders van de GoPro Hero 11 Black inhanden gekregen, vanuit verschillende hoeken, en het lijkt erop dat we ook deze keer niet veel van een redesign te zien krijgen.

In feite lijkt het ontwerp van de camera, als deze beelden accuraat zijn, niet in het minst te zijn veranderd, wat suggereert dat GoPro zich opnieuw heeft geconcentreerd op veranderingen onder de motorkap.

Het is mogelijk dat er een nieuwe camerasensor in het toestel zit, wat uiteraard zou resulteren in een vrij significante verandering, maar zelfs als dat niet het geval is, is er nog genoeg dat GoPro zou kunnen doen met de softwarematige kant van de zaak, inclusief nieuwe formaten zoals HDR of mogelijk uitgebreide opslag- of verwerkingscapaciteit.

Voorlopig zullen we echter moeten wachten op officieel nieuws of een lek dat meer details geeft over de werkelijke technische mogelijkheden van de camera. Wie echter hoopt op een nieuwe look, kan zijn verwachtingen misschien bijstellen.

Beste spiegelloze camera's 2022: Topcamera's met verwisselbare lenzen van Sony, Canon, Panasonic en meer Door Luke Baker · 4 April 2022 Wat zijn de beste spiegelloze camera's? 1. Sony A1 · 2. Panasonic Lumix GH6 · 3. Sony A7 IV · 4. Olympus PEN E-P7 · 5. Fujifilm X-E4

Geschreven door Max Freeman-Mills.