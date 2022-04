Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro heeft een nieuwe toevoeging aan zijn camerareeks aangekondigd, en deze is een beetje anders dan zijn vorige pogingen. Hij heet de Hero 10 Black Bones, en hij is voornamelijk ontworpen voor gebruik als FPV-camera voor drones.

In veel opzichten is de Hero 10 Black Bones een uitgeklede, lichtere versie van de Hero 10 Black, maar met ventilatieopeningen voor de koeling die hem moeten helpen opnamen te maken met hogere resoluties en beeldsnelheden.

De Bones-editie van de Hero 10 Black weegt slechts 54 gram en is daarmee de lichtste GoPro-camera ooit gemaakt, waardoor hij ideaal is voor montage aan de voorkant van een drone.

Net als de gewone Hero 10 Black worden beelden en functies aangedreven door de GP2-processor, die tot 5K 4:3 video biedt met 30 beelden per seconde, 4K-video met 60 beelden per seconde of 2,7K-video met maximaal 120 fps.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

GoPro's GP2 maakt ook de super indrukwekkende HyperSmooth functionaliteit mogelijk, die gebruik maakt van algoritmes en elektronische stabilisatie om je beelden echt vloeiend te maken.

Zoals bij elke GoPro kun je hem bedienen met de twee knoppen op de camera, of met de Quik smartphone-app, GoPro's 'The Remote' of zelfs met de zender van een drone. Het is een "bring your own battery" systeem, en is compatibel met bestaande drone batterijen.

Het wordt aan je drone bevestigd met een enkele schroef, of je kunt de optionele adapter gebruiken die in de doos wordt meegeleverd, zodat je het kunt bevestigen aan de bestaande bevestigingsaccessoires en -steunen van GoPro. Het maakt ook gebruik van de standaard FPV-industrie connector, waardoor een eenvoudige set-up voor degenen met compatibele drones.

De GoPro Hero 10 Black Bones zal in de VS verkrijgbaar zijn voor 399 dollar met een GoPro-abonnement van 12 maanden - of 499 dollar zonder - rechtstreeks bij GoPro. Momenteel zijn er geen plannen voor lancering buiten de VS.

Geschreven door Cam Bunton.