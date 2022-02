GoPro is van plan meer camera's aan zijn assortiment toe te voegen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De actiecamera-gigant heeft zich de laatste tijd gericht op twee modellen, de Hero en de Max .

In plaats van goedkopere apparaten aan te bieden, brengt GoPro elk jaar een nieuw vlaggenschip uit en houdt het zijn vorige vlaggenschip beschikbaar tegen lagere kosten.

Eerder had GoPro verschillende modellen in zijn Hero-reeks, waarbij de witte, zilveren en zwarte modellen een goede, betere, beste structuur vormden.

Het merk maakte ook de Session-serie , lichtgewicht, schermloze en robuuste camera's.

Tijdens de presentatie van de Q4-resultaten van het bedrijf onthulde Nick Woodman, oprichter en CEO, dat GoPro plannen heeft om zijn line-up opnieuw uit te breiden.

We mogen echter geen terugkeer verwachten naar het "goede, betere, beste" model, aangezien Woodman zegt dat GoPro zich zal concentreren op gespecialiseerde camera's die "heel andere groepen gebruikers aanspreken" dan de Hero en Max

Woodman liet ook doorschemeren dat GoPro zich op de professionele markt zal richten. Hij verklaarde dat GoPro niet van plan is om slechts één "Zwitsers zakmes" -camera voor iedereen te maken, maar ook meer premium gespecialiseerde oplossingen wil maken.

De nieuwe camera's zullen de huidige technologie van GoPro gebruiken, zelfs als ze voor verschillende gebruikers zijn gebouwd. Dit is logisch, aangezien GoPro zo'n groot probleem heeft gemaakt met zijn aangepaste GP2-chips bij de release van de Hero 10.

Hoewel we op dit moment niet veel details hebben, is het zeker opwindend nieuws. Zien we binnenkort een GoPro met een grotere sensor of verwisselbare lenzen? Misschien zien we een nieuwe GoPro-sessie om te concurreren met DJI Action 2 en Insta 360 Go 2 . Wat het ook is, we kunnen niet wachten om erachter te komen.

Geschreven door Luke Baker.