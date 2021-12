Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro, de populaire maker van actiecameras, heeft een nieuwe toevoeging aan zijn assortiment accessoires uitgebracht, die ongetwijfeld in de smaak zal vallen bij sensatiezoekers die graag de barre omstandigheden verkennen.

Het wordt de Enduro-batterij voor Hero 10 en Hero 9 Black genoemd en is ontworpen om langer mee te gaan en beter te overleven bij extreme temperaturen dan de standaardbatterij.

GoPro zegt dat de nieuwe 1720mAh Enduro-batterij tot 40 procent langer meegaat dan de standaard Hero 10 en Hero 9-batterij, en veel beter is bij lagere temperaturen.

Kijkend naar de gemiddelde opnametijden in hoge en lage omstandigheden, lijkt het alsof je de grootste verschillen zult merken bij het fotograferen met de hoogste resolutie en framerates.

Beste DSLR-cameras 2021: alle topcameras met verwisselbare lenzen die vandaag te koop zijn Door Luke Baker · 2 December 2021

Fotograferen terwijl de batterijtemperatuur 14F/-10C meet, kan de Enduro - gemiddeld - tot 50 minuten 4K/120-beeldmateriaal opnemen, of 76 minuten 4K/60.

Nogmaals, dit is wanneer de batterijtemperatuur zo laag is, wat betekent dat het waarschijnlijk veel kouder is in de omgeving waarin de camera wordt gebruikt.

Zelfs fotograferen bij typische warme zomertemperaturen van 77F/25C kan tot 51 minuten 4K/120 (40 procent toename op standaardbatterij) of 71 minuten 4K/60 (13 procent toename op standaardbatterij) opnemen.

Voor degenen die dingen fotograferen zoals skiën (of een andere wintersport) in de koude bergen, of veel fotograferen in hete zomers, kan de batterij iets van een game-wisselaar zijn.

Als je bij regelmatig gebruik bij gematigde temperaturen opneemt in de hogere framesnelheden - de camera tot aan zijn opnamelimieten duwend - zul je een aanzienlijke verbetering merken.

Zoals eerder vermeld, past de nieuwe batterij op de twee meest recente modellen van het vlaggenschip GoPro: Hero 10 Black en Hero 9 Black. Het is nu verkrijgbaar bij GoPro en kost $ 24,99 / £ 24,99 in de VS/VK .