Enorme GoPro Hero 10-specificatie en beeldlek onthullen alles

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een gedetailleerd lek met afbeeldingen en specificaties toont de volgende camera van GoPro in zijn geheel en geeft – indien nauwkeurig – een net zo volledig beeld van de Hero 10 Black als we konden hopen voor de lancering.

Van buitenaf lijkt het erop dat GoPro hetzelfde ontwerp gaat gebruiken als de Hero 9 Black , maar de branding op de body heeft vervangen door felblauw in plaats van wit om het visueel onderscheidend te maken.

Afgezien daarvan lijkt het erg op de Hero 9. Het heeft het kleurenscherm aan de voorkant om jezelf in te kaderen, plus dezelfde knop- en microfoonlay-out. Het betekent ook dat we GoPro moeten zien doorgaan met zijn aanpak als het gaat om het monteren van de camera, in die zin dat de montagearmen in het lichaam van de camera zijn ingebouwd.

Het is in de cameraprestaties dat we waarschijnlijk de grootste verandering zullen zien. Tenminste, als we de gelekte specificaties van WinFuture mogen geloven.

Beste DSLR-cameras 2021: de beste cameras met verwisselbare lenzen die vandaag te koop zijn Door Mike Lowe · 13 september 2021

De camera zou worden aangedreven door een nieuwe GP2-processor die tweemaal de prestaties van zijn voorganger mogelijk maakt, terwijl hij ook video bij weinig licht beter maakt en de HyperSmooth-technologie verbetert door deze beschikbaar te maken in meer opnamemodi.

Deze gepubliceerde specificaties beweren dat de camera tot 5,3K resolutie kan opnemen met 60 frames per seconde, of 4K tot 120 frames per seconde. Als dat waar is, betekent dat snelle en scherpe fotos zoals we nog nooit eerder op een GoPro hebben gezien.

Naast het verbeteren van HyperSmooth, beweert het rapport dat GoPro de hellingslimiet voor de functie voor het nivelleren van de horizon gaat verhogen.

Er wordt beweerd dat het dezelfde batterij zal gebruiken als de Hero 9 Black, en het gerucht gaat dat het op 16 september wordt gelanceerd met een prijs van ongeveer € 539 in Europa zonder GoPro-abonnement.

Als de releasedatum juist is, betekent dit dat we niet veel tijd hebben om te wachten voordat we erachter komen hoeveel van deze specificaties echt zijn. Blijf kijken.