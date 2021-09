GoPro Hero 10 Black gelanceerd, GP2-aangedreven camera kan 4K opnemen met 120 fps

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro heeft het nieuwste in een lange reeks high-end actiecameras onthuld. De Hero 10 Black neemt het bijgewerkte ontwerp van de Hero 9 over , maar heeft een veel krachtiger brein.

De sleutel tot de mogelijkheden van de nieuwe camera is de bijgewerkte versie van de aangepaste processor van het bedrijf, de GP2. Dit heeft opnamen met hoge framesnelheden bij hoge resoluties, betere stabilisatie en snellere allround prestaties mogelijk gemaakt.

De camera kan opnamen maken met een ongelooflijke resolutie van 5,3K bij 60 frames per seconde of een resolutie van 4K met een enorme 120 frames per seconde. Dat betekent 4K resolutie 4x slow-motion video. Of, als je langzamer wilt gaan, is er een resolutie van 2,7K bij 240 frames per seconde (of 8x).

squirrel_widget_6077974

Dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe 23,5-megapixel camerasensor, wat ook betekent dat je 15,8-megapixel fotos van stilstaande beelden kunt maken van een 5,3K-video.

Wat fotografie betreft, schiet de Hero 10 Black 23 megapixels in Burst-modus, nachtfotomodus, SuperPhoto en RAW.

Net als zijn voorganger is de Hero 10 voorzien van HyperSmooth-technologie, wat in wezen geavanceerde elektronische stabilisatie in de camera is. Dit betekent echt vloeiende - bijna gimbal-achtige - beelden, zelfs als je ermee in je hand rent, onze mountainbiken op ruw terrein.

Het enige nadeel is dat als je de nieuwste HyperSmooth-functie wilt gebruiken, je niet de opname-opties met de hoogste framerate kunt gebruiken. Het werkt echter wel in de 4K/60-instelling, dus je kunt nog steeds scherpe, snelle beelden maken als het is ingeschakeld.

Daarnaast heeft GoPro de in-camera horizon-nivellering bijgewerkt. Het bedrijf heeft de kantellimiet verhoogd van 27 graden in de Hero 9 tot 45 graden in de Hero 10, bij opnamen tot 4K/60 of 2,7K/120.

Dat zijn echter niet de enige verbeteringen. GoPro heeft de lensdop ook duurzamer gemaakt en hydrofoob gemaakt, wat betekent dat als het nat wordt, het water er sneller van af glijdt dan eerdere versies om ervoor te zorgen dat je opnamen niet worden ontsierd door grote druppels water op het glas.

Beste DSLR-cameras 2021: de beste cameras met verwisselbare lenzen die vandaag te koop zijn Door Mike Lowe · 16 september 2021

Bovendien kan het desgewenst in de webcammodus worden gebruikt, waarbij u het scherm aan de voorzijde gebruikt om uw opname in te kaderen. Bovendien is de beeldkwaliteit voor livestreaming verbeterd.

Er zijn extra voordelen aan de GP2-processor en nieuwe sensor. Zoals verbeterde prestaties bij weinig licht, waar ruis zichtbaar lager is in die minder dan ideale lichtomstandigheden.

Over het algemeen is het een behoorlijk grote specificatie van de Hero 9 en een die eerdere kopers zou kunnen overtuigen om te upgraden. Het behoudt hetzelfde ontwerp, inclusief de ingebouwde montagearmen en gebruikt ook dezelfde batterij.

De Hero 10 is beschikbaar voor £ 379,98 voor degenen die een GoPro-abonnement hebben, of degenen die het met een GoPro-abonnement kopen. Zonder het abonnement kost het £ 479,99 in het VK.