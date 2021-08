Nieuwe GoPro Hero 10-afbeeldingen gelekt met belangrijke specificaties en ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De vader van alle actiecameras staat op het punt de dubbele cijfers te halen. Dat klopt, GoPro zal binnenkort de 10e versie van zijn iconische Hero-actiecamera uitbrengen, en we hebben een aantal vrij duidelijke spyshots gevonden van hoe het eruit zal zien en zelfs enkele specificaties.

Ten eerste, hoe ziet de Hero 10 eruit? Nou, zoals je zou verwachten, niet te verschillend. GoPro heeft zijn ontwerptaal vrij goed gevestigd en houdt zich daaraan in elke versie sinds het origineel, dus het is geen verrassing dat het vasthoudt aan iets dat werkt. Wat anders is, is de branding, die nu in de GoPro lichtblauw is. Het heeft nog steeds dezelfde dubbele schermen aan de voor- en achterkant, evenals de intrekbare montage.

De grootste verschillen zitten aan de binnenkant, wat je zou hopen en verwachten. Het draait allemaal om de veel geruchten GP2-processor die naar verluidt een aantal belangrijke veranderingen met zich meebrengt. Een van die veranderingen is de verhoging naar 60FPS bij 5K, wat ongetwijfeld veel meer zal zijn dan de meesten van ons ooit nodig zullen hebben, maar we willen het toch zeker. Wat dit betekent is dat de beeldstabiliteit nog beter zal zijn, in combinatie met een schijnbaar bijgewerkte HyperSmooth 4.0-technologie. De 2K-videos kunnen nu oplopen tot 120FPS, terwijl de 1080p helemaal naar 240FPS gaat. Dit betekent dat er met deze camera behoorlijk mooie slow-mo-opnamen kunnen worden gemaakt.

Wat is er nog meer nieuw? De sensor lijkt te worden verhoogd van 20 MP naar 23 MP, en de fotokwaliteit omvatte Raw tot de SuperPhoto en HDR op de Hero 9. Als de voorgaande jaren iets te bieden hebben, kunnen we verwachten dat GoPro de Hero 10 tussen september uitbrengt en oktober. Er is echter geen informatie over prijzen op dit punt.

Beste spiegelloze cameras 2021: de beste cameras met verwisselbare lens die momenteel verkrijgbaar zijn Door Mike Lowe · 31 August 2021