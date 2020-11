Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro is nu synoniem voor actiecameras en dat is niet voor niets. Deze apparaten zijn solide performers, robuuste actiecameras boordevol functies en zijn nu goedkoper voor Black Friday.

Er zijn een aantal cameras beschikbaar om uit te kiezen met een aantal redelijk behoorlijke kortingen die ze net iets aantrekkelijker maken.

De GoPro HERO 9 Black is de nieuwste in de line-up en biedt een opnameresolutie tot 5K met een 23,6 MP-sensor, zowel voor- als achterschermen, livestreaming, HyperSmooth- en TimeWarp-modi en nog veel meer. Ondanks zijn leeftijd (het werd pas in september 2020 gelanceerd) krijgt het al korting voor Black Friday met £ 50 korting in het VK, waardoor het £ 379,99 is en $ 50 in de VS, waar het $ 399 is .

Als dat nog steeds een beetje een uitdaging is voor uw budget, hoeft u zich geen zorgen te maken, want de oudere cameras zijn ook te koop:

GoPro HERO7 zwarte waterdichte digitale actiecamera - bespaar £ 18,37, was £ 249,99, nu $ 231,62: de oudere HERO7 is nog steeds het overwegen waard met tal van functies, waaronder HyperSmooth-videostabilisatie, 8 x slow-mo-opname, 720p live streaming en meer. Zie deze deal bij Amazon UK

de oudere HERO7 is nog steeds het overwegen waard met tal van functies, waaronder HyperSmooth-videostabilisatie, 8 x slow-mo-opname, 720p live streaming en meer. Zie deze deal bij Amazon UK GoPro HERO8 zwarte waterdichte digitale actiecamera - bespaar $ 50, was $ 349, nu $ 299: de nieuwere Hero8 is een kracht om rekening mee te houden. We hebben het ten zeerste aanbevolen toen we het in 2019 beoordeelden en we zouden nu nog steeds hetzelfde doen. Zie deze deal bij Amazon US

de nieuwere Hero8 is een kracht om rekening mee te houden. We hebben het ten zeerste aanbevolen toen we het in 2019 beoordeelden en we zouden nu nog steeds hetzelfde doen. Zie deze deal bij Amazon US GoPro Max Waterproof 360 digitale actiecamera - bespaar £ 85, was £ 479,99, nu £ 394,98: als je op zoek bent naar iets speciaals dat ook 360- gradenbeelden kan vastleggen, dan is de GoPro Max degene om naar te kijken. Dankzij deze deal is het niet langer de maximale prijs. Zie deze deal bij Amazon UK

Geschreven door Adrian Willings.