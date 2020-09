GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 9 Black: wat is het verschil?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro heeft het eindelijk gedaan: een kleurenscherm op de voorkant van een camera plaatsen, waardoor het meer in overeenstemming is met de DJI Osmo Action, en terwijl het zover was, besloten we dat we ook een grotere batterij nodig hadden. Dat betekent dat je jezelf eindelijk kunt zien als je aan het filmen bent, en dat je langer kunt fotograferen.

Dat gezegd hebbende, zijn voorganger - de Hero 8 Black - was en is nog steeds een geweldige actiecamera. Dus moet je de extra betalen voor de 9 of doet de Hero 8 ook alles wat je nodig hebt?

Held 8: 66,3 x 48,6 x 28,4 mm

Held 9: 71,0 x 55,0 x 33,6 mm

Hero 8: Monochroom statusscherm aan de voorkant

Hero 9: Live preview-scherm in kleur aan de voorkant

Beide: ingebouwde montagearmen

Beide: kleurentouchscreen aan de achterkant, Hero 9 groter

Beide: waterdicht tot 10 meter

De Hero 8 Black was een belangrijk product voor GoPro, waardoor het bedrijf werd bevrijd van de beperkingen om zijn technologie in een body van een specifiek formaat te passen, zodat het in de montageaccessoires zou passen. In plaats daarvan heeft het montagearmen aan de onderkant van de camera ingebouwd, zodat je het op alle accessoires kunt monteren, zonder een opklikbare schaal, en dat is teruggekeerd in de Hero 9.

Dat is te zien dat GoPro de omvang van zijn vlaggenschip-actiecamera aanzienlijk heeft vergroot, maar niet enorm. Hij is een paar millimeter groter, breder en dikker dan de 8 Black, maar de afweging zou de moeite waard moeten zijn voor de grotere batterij en krachtigere interne onderdelen. Plus het grotere scherm en kleurenscherm aan de voorkant.

Over die displays gesproken, het frontscherm van het nieuwste model is full colour en kan worden gebruikt als live preview-display, terwijl de 8 Black het meer traditionele monochrome statusdisplay heeft dat alleen statusinformatie toont.

Beide cameras hebben een vergelijkbaar ontwerp wat betreft de plaatsing van knoppen en poorten. Ze hebben allebei de ontspanknop aan de bovenkant en de modus- / aan / uit-knop aan de linkerkant. De modus / aan / uit-knop op de 9e generatie steekt echter meer uit het oppervlak en is veel gemakkelijker in te drukken en te voelen zonder te kijken. De knop van de Hero 8 ligt gelijk met het oppervlak en is dus vrijwel onmogelijk te vinden op de tast.

Net daaronder heeft de Hero 9 ook een luidspreker die is ontworpen om water weg te pompen, vergelijkbaar met de functie die Apple al een tijdje in zijn horloges gebruikt. Dus als je hem onderwater meeneemt om zijn weerstand van 10 meter diepte te testen, zal hij al het water verdrijven dat in de luidsprekerkanalen sijpelt.

Hero 8: tot 4K / 60 FHD / 240 beeldmateriaal

Hero 9: tot 5K / 30, 4K / 60, FHD / 240

Beide: live streaming in 1080p

Beide Heros ondersteunen een breed scala aan resolutie- en frame-rate-combinaties bij verschillende brandpuntsafstanden, dankzij de digitale lenzen die in de software zijn ingebouwd.

Wat de resolutie betreft, is de Hero9 hier de kampioen. Het kan tot 5K-resolutie opnemen met een verhouding van 16: 9 met brede, lineaire en smalle lenzen. Bij een resolutie van 4K kan het tot 60 frames per seconde gaan en tot 240 frames per seconde bij 1080p. Het kan ook opnamen maken met een resolutie van 2,7k en verschillende resoluties tot 4K bij een verhouding van 4: 3. Hero 8 is vergelijkbaar, behalve dat hij maximaal uitkomt bij een resolutie van 4K. Het heeft ook geen functie voor het nivelleren van de horizon die bij bepaalde instellingen beschikbaar is.

Beide cameras kunnen worden gebruikt voor live streaming en beide kunnen dit doen met een resolutie van 1080p. Beide gebruiken ook een combinatie van EIS en algoritmen om beeldmateriaal te stabiliseren met behulp van een functie genaamd HyperSmooth. Met de Hero 9 is dat verder versterkt, waardoor het nog vloeiender is dan voorheen, terwijl het ook de horizon-nivellering biedt. En als je de extra Max-lens koopt, krijg je overal horizon-nivellering, zelfs als je de camera 360 graden draait.

Hero 8: 12 MP-stills

Hero 9: 20 MP-stills

Beide: SuperPhoto + HDR

Beide: RAW-ondersteuning

Hero 8: 1220 mAh-batterij

Hero 9: 1720 mAh-batterij

Beide: GP1-chip

Er zijn twee grote prestatie-upgrades met de Hero 9: fotoresolutie en batterijduur. Het heeft een 20-megapixelsensor versus de 12-megapixelsensor van het vorige model. Evenzo heeft het een batterij met een hogere capaciteit, met een extra 500 mAh bovenop de 1220 mAh-batterij van de 8e generatie, wat een totaal van 1720 mAh oplevert.

GoPro zegt dat je 30% extra video-opnametijd krijgt van die batterij, en dat is zeker handig als het gaat om actiecameras. Er is niets erger dan de batterij leeg te laten lopen tijdens een downhill-fietssessie.

Beide cameras hebben dezelfde beeld- / dataprocessor - de GP1 genaamd - en ze ondersteunen allebei zowel RAW-beeldopname als GoPros geavanceerde HDR-beeldverwerking.

Held 8: $ 299 met een abonnement ($ 349 zonder)

Held 9: $ 399 met een abonnement ($ 499 zonder)

De meest kosteneffectieve manier om een nieuwe Hero-camera te kopen, is met een jaarlijks GoPro-abonnement. Als je de Hero 8 met abonnement koopt, kost de camera je $ 299 / £ 279, terwijl de Hero 9 $ 399 / £ 329 kost. Als je de cameras zonder abonnement koopt, is de Hero 8 $ 349 / £ 329 en de Hero 9 $ 499 / £ 429.

Gezien de toegevoegde waarde van het abonnement - waarmee je onbeperkte cloudopslag krijgt, een vervangende camera wanneer die van jou kapot gaat en accessoirekortingen - is het volkomen logisch om daarvoor te kiezen met de lagere aanschafkosten. Met die prijs krijg je een abonnement van 12 maanden vooruitbetaald. GoPro hoopt duidelijk dat gebruikers langer dan een jaar blijven en zich daarna blijven abonneren.

Gezien het prijsverschil is de Hero 8 Black eigenlijk een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Het is $ 100 / £ 100 goedkoper dan de Hero 9, maar doet veel van hetzelfde.

Dat gezegd hebbende, met zijn nieuwe kleurenscherm, sensor met hogere resolutie en langere batterijduur is de extra investering zeker de moeite waard voor de Hero 9. Zeker als je bedenkt dat de prijs met het abonnement maar iets hoger is dan de prijs van de Hero. 8 Zwart zonder abonnement.

Als je de beste actiecamera wilt, pak dan de Hero 9. Als je liever geld wilt besparen, of als je uit een ouder model komt zoals de Hero 5 of Hero 6, dan zal de Hero 8 het prima doen en is nog steeds een grote upgrade van die twee.

Geschreven door Cam Bunton.