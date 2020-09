GoPro Hero 9 Black wordt geleverd met een kleurendisplay aan de voorkant, 5K-video en een langere batterijduur

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro heeft officieel een nieuwe held onthuld, en deze heet de Hero 9 Black. Hoewel het het vernieuwde ontwerp van de Hero 8 uit 2019 leent, zijn de interne onderdelen en de mogelijkheden ervan verbeterd.

Te beginnen met de meest voor de hand liggende verandering: Hero 9 Black heeft voor het eerst een kleurenscherm op de voorkant. Het is een 1,4-inch display dat kan worden gebruikt om een live voorbeeld te zien of de opnamestatus te bekijken. In voorgaande jaren was dit display kleiner en alleen monochroom, gebruikt om basisstatusinformatie weer te geven.

Het touchscreen aan de achterkant is ook verbeterd. GoPro heeft het uitgerust met een groter 2,27-inch aanraakgevoelig paneel met aanraakzoom-mogelijkheden, waardoor je heel gemakkelijk digitaal kunt zoomen.

Het zou natuurlijk geen nieuwe GoPro zijn zonder meer geavanceerde fotografie- en videografietools. Het heeft een nieuwe 20-megapixelsensor en die wordt nu gebruikt om u video met een resolutie tot 5K te geven.

Met zijn hoogste scherpte kan het video tot 30 frames per seconde opnemen, maar nog steeds 4K-video opnemen met 60 frames per seconde. Of, als u slow motion wilt, kunt u opnamen maken met 240 frames per seconde bij een resolutie van 1080p.

Er is ook een grotere batterij, en GoPro beweert dat je tot 30 procent meer batterijduur krijgt. Dat is genoeg om een verschil te maken, maar niet genoeg om gebruikers ervan te weerhouden een reservewiel te kopen.

HyperSmooth - het geavanceerde op algoritmen gebaseerde stabilisatiesysteem - heeft nu zijn mogelijkheden uitgebreid, wat zorgt voor nog vloeiendere beelden en automatische horizon-nivellering in de camera.

TimeWarp, de vloeiende hyperlapse-functie, wordt ook verbeterd en biedt geen opties voor echte snelheid en vertraagde halve snelheid. Er is ook HDR Night Lapse-video, voor meer dramatische en verbeterde time-lapses in situaties met weinig licht.

Als je de nieuwe Max Lens Mod van $ 99 vastzet - in wezen een gestabiliseerde extra lens - krijg je nog vloeiendere HyperSmooth-video, plus een nog grotere brandpuntsafstand van de Max SuperView-camera. U kunt ook een horizonvergrendelingsfunctie inschakelen die de horizon op zijn plaats houdt, zelfs wanneer u de camera 360 graden draait. Dat maakt een aantal behoorlijk coole effecten in video mogelijk.

GoPro Hero 9 Black is vanaf vandaag te koop. In de VS kost het je $ 499, of als je een GoPro-abonnement van 12 maanden neemt, kun je de camera kopen voor $ 100 minder: $ 399,98. Hero 8 Black en Hero 7 Black blijven te koop voor respectievelijk $ 349 en $ 249. In het VK is de prijs vastgesteld op £ 429,99, of £ 329,98 als je een GoPro-abonnement hebt.

Geschreven door Cam Bunton.