GoPro Hero 9 wordt gelanceerd op 16 september, plaagt het bedrijf de aankondiging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro heeft via een teaser aangekondigd dat het op 16 september de veelgelekte Hero 9-camera zal lanceren.

De teaservideo voor de Hero 9 Black - gepubliceerd op Twitter en hieronder ingesloten - zegt simpelweg "meer resolutie, meer alles" voordat de lanceringsdatum wordt onthuld.

Afgezien daarvan is alles wat we krijgen een glimp van wat beeldmateriaal dat met de camera is gemaakt en een kleine blik op enkele van de bekende ontwerpelementen die hetzelfde lijken te zijn als de Hero 8 Black .

Wat specificaties betreft, is er al veel onthuld dankzij een paar pre-launch leakers. Een van de eerste lekken was de afbeelding van de verpakking , waarop alle belangrijke kenmerken te zien waren.

Uit deze verpakking bleek dat de camera een sensor met een hogere resolutie zal hebben, van 12 megapixels tot 20 megapixels. Er wordt ook verwacht dat het kan opnemen in resoluties tot 5K / 30 en een grotere batterij heeft dan zijn voorganger.

De enige grote visuele verandering is het kleurenscherm aan de voorkant, althans, dat is wat de lekken hebben aangegeven. GoPro lijkt te verschuiven van zijn traditie van het aanbieden van een standaard monochroom scherm voor eenvoudige opname-informatie naar een juist kleurenscherm, wat waarschijnlijk de grotere batterij verklaart.

Andere geruchten zijn onder meer bijgewerkte TimeWarp, 60 fps 4K-beeldmateriaal en ondersteuning voor HDR- en RAW-fotos. Of een van deze geruchten al dan niet uitkomt, valt nog te bezien, maar gelukkig hoeven we niet lang te wachten.

Geschreven door Cam Bunton.