GoPro Hero 9 heeft een veel grotere batterij en kan tot 5K30 video-opnamen maken

(Pocket-lint) - Na een lek waaruit bleek dat de GoPro Hero 9 Black een kleurenscherm aan de voorkant zou hebben, zijn nu verdere details onthuld na een lek in de verpakking en de batterij.

Zoals gebruikelijk bij Hero-verpakkingen, staan de belangrijkste specificaties op de zijkant van de doos, met de belangrijkste kenmerken gemarkeerd op de voorkant.

De vlaggenschip-actiecamera van dit jaar zal een 20-megapixelsensor met een hogere resolutie bevatten, vergeleken met de 12-megapixelsensor die in de Hero 8 Black in 2019 werd gebruikt .

We krijgen ook een maximale resolutie van 5K voor het opnemen van video met 30 frames per seconde, 4K-resolutie met 60 frames per seconde, plus full HD (1080p) met 240 frames per seconde en 1080p live streaming.

Dat betekent tot 8x slow-motionvideo, plus een verbeterde versie van TimeWarp waarmee ultra-vloeiende hyperlapse-opnames volledig uit de hand kunnen worden gemaakt.

Voor stilstaande fotos laat de verpakking zien dat we nog steeds HDR- en RAW-ondersteuning krijgen, en dit alles is ingebouwd in een eenheid die kan overleven tot een diepte van 10 meter in water.

Misschien wel de grootste nieuwe toevoeging is de grotere batterij. WinFuture - de oorspronkelijke verslaggevers van het verhaal - stellen dat de nieuwe batterij een capaciteit van 1.720 mAh zal hebben en dat is ongeveer 40 procent groter dan de vorige.

Een grotere batterij betekent een nieuw oplaadstation voor batterijen, en dus wordt er ook een nieuwe gelanceerd, zodat u twee batterijen tegelijk kunt opladen.

Er is echter niets specifiek gezegd over hoe deze grotere batterij de opnametijd zal verbeteren. Het kan zomaar zijn dat de hogere capaciteit nodig is om dezelfde prestaties te behouden met alle toegevoegde functies.

We verwachten het opnemen van video met hogere resoluties, met krachtigere verwerkingsalgoritmen voor TimeWarp, en het kleurenscherm aan de voorkant zal meer stroom verbruiken dan de Hero 8 Black.

Geschreven door Cam Bunton.