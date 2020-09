Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GoPro richt zich mogelijk op vloggers met een toevoeging aan de hoofdcameralijn. De aankomende Hero 9 zou een kleurenscherm aan de voorkant kunnen hebben.

Onthuld in gelekte weergaven die worden gedeeld door WinFuture , zou de nieuwe functie niet de eerste keer zijn dat GoPro heeft overwogen om een scherm aan de voorkant van zijn hardware toe te voegen om zijn gebruikers te helpen zien wat ze in kleur doen terwijl ze zichzelf filmen. Het voegde een vergelijkbaar scherm toe aan de GoPro Max van vorig jaar, een 360-camera die $ 500 kost. In onze recensie van de GoPro Max zeiden we dat het een van de meest veelzijdige cameras is die het bedrijf tot nu toe heeft gelanceerd.

De Hero-lijn is echter de vlaggenschipserie van GoPro en het is ook goedkoper, waardoor deze geruchtenfunctie extra opwindend is voor gebruikers. De lekken suggereren dat het scherm aan de voorzijde van de Hero 9 hetzelfde formaat zal hebben als het bestaande monochrome scherm dat GoPro naast zijn cameralenzen biedt. Die toont echter statusinformatie, zoals beeldsnelheid, resolutie, enz. Het nieuwe kleurenscherm geeft je echter een levendige live feed terwijl je aan het fotograferen bent.

Er is verder weinig bekend over de GoPro Hero 9, maar er is bekend dat de Hero-lijn mogelijk 5K ondersteunt met de upgrade van dit jaar.

Geschreven door Maggie Tillman.