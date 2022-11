Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fujifilm heeft zijn nieuwste toevoeging aan de X-serie camera's onthuld, en deze voegt serieuze foto- en videomogelijkheden toe aan het gebruikelijke klassieke, retro camera-ontwerp.

De afgelopen jaren was het X-T model een prachtig voorbeeld van het combineren van geweldige fotografie en video vaardigheden met een klassiek uiterlijk, en de X-T5 is niet anders.

Dit nieuwste model is gebouwd rond een 40,2-megapixel CMOS-sensor die - in combinatie met Fujifilm's beeldprocessor - scherpe beelden oplevert met veel kleur en diepte en weinig ruis. Bovendien kan hij zelfs dieren, vogels, mensen en andere populaire onderwerpen herkennen en snel scherpstellen.

De sensor is ook gestabiliseerd. Fujifilm's nieuwste high-end consumentencamera biedt tot zeven stops stabilisatie met zijn 5-assige IBIS systeem, wat ervoor moet zorgen dat geen enkele handbeweging uw foto's of video verpest.

Ook videomakers komen aan hun trekken, met video's met een resolutie tot 6,2K bij 30 fps, of een 4K-modus waarin de 6,2K-beelden worden oversamples voor haarscherpe 4K-beelden. Dit met 4:2:2 10-bit kleurdiepte, wat zou moeten betekenen dat videobewerkers - met name degenen die veel kleurcorrectie of grading werk doen - zeer tevreden zullen zijn.

Voeg dat bij het feit dat u extern kunt opnemen op een Atomos HDMI-apparaat met 12-bits Apple ProRes RAW op 6,2K/30, en u krijgt veel flexibiliteit van een camerabedrijf dat zich meestal richt op stilstaande fotografie.

Net als eerdere modellen heeft de body speciale knoppen voor ISO, sluitertijd en belichtingscomp, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot de instellingen die je het meest nodig hebt. En dat in een camerabody die 50 gram minder weegt dan de X-T4 die eraan voorafging.

Hij heeft ook een nieuw kantelbaar display met drievoudige kanteling, maar helaas geen echt uitklapbaar scherm. Het kan niet naar voren worden gericht, maar het kan in verschillende hoeken worden gebruikt, inclusief lage opnamen in portretoriëntatie. Dit 1,84 miljoen dots LCD-scherm wordt vergezeld door een 3,69 miljoen dots interne EVF.

Zoals blijkbaar de norm is voor high-end spiegelloze camera's, heeft de X-T5 twee SD-kaartsleuven aan de rechterkant, plus een verzameling poorten aan de linkerkant, waaronder een USB-C voor overdracht en opladen, HDMI out, een remote shutte poort en 3,5 mm poort voor microfoons.

De Fujifilm X-T5 zal naar verwachting op 17 november in de winkelschappen liggen en zal verkrijgbaar zijn in zwart of zilver met een prijs van $1699,95 body only in de VS, of £1699 in het VK.

Geschreven door Cam Bunton.