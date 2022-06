Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fujifilm heeft zijn nieuwste Instax gadget onthuld, een opfrisbeurt voor zijn kleinste fotoprinter - de Instax Mini Link 2.

De camera brengt een paar eigenzinnige upgrades ten opzichte van het oudere model, terwijl het ontwerp nauwelijks is veranderd en in principe dezelfde afmetingen heeft behouden (en hij gebruikt helaas nog steeds MicroUSB).

Net als voorheen kunt u het toestel via Bluetooth aan uw telefoon koppelen om foto's van uw camerarol af te drukken, hoewel u nu iets meer controle hebt over het bewerken van de foto's in de Instax-app zelf.

Met een nieuwe functie kun je een knop op de printer zelf ingedrukt houden terwijl je foto's maakt in diezelfde app, om in realtime effecten op de foto te schilderen, wat best leuk is, maar waarschijnlijk niet het soort ding dat je echt veel zult gebruiken.

De kern van de functionaliteit is nog steeds dat je foto's kunt afdrukken van momenten waarop je geen instant camera bij de hand had, en dat je het risico kunt vermijden dat een foto er wazig of teleurstellend uitziet door je beste foto van een betere camera te selecteren.

Het blijft een leuke nieuwigheid om foto's van hoge kwaliteit en scherp af te drukken op Instax-film, dus als u op zoek bent naar een Instax-filmprinter, wordt dit waarschijnlijk de nieuwe standaardkeuze, voor een iets hogere prijs van £ 115. U kunt de Instax Mini Link 2 nu bestellen in roze, wit of blauw.

Geschreven door Max Freeman-Mills.