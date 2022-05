Fujifilm introduceert de X-H2S met 6.2K video en ProRes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fujifilm heeft zijn nieuwste spiegelloze camera aangekondigd, de X-H2S, en verrassend genoeg lijkt het een beetje een videokrachtpatser te zijn.

De X-H2S is de camera uit de X-serie met de beste prestaties tot nu toe, zowel wat video als foto's betreft. De camera heeft een 26,15-megapixel gestapelde APS-C-sensor, ondersteund door een processor die twee keer zo snel is als zijn voorganger.

De camera kan foto's maken, met autofocus, met een snelheid van 40 beelden per seconde met de elektronische sluiter, of 15 per seconde met een bevredigende mechanische klik.

Er is beeldstabilisatie met vijf assen in de camera en Fujifilm beweert dat deze tot 7 stops voordeel biedt.

De X-H2S heeft een magnesium behuizing met een prominent LCD-scherm bovenin voor het controleren van de instellingen. Ongebruikelijk genoeg zit er geen sluitertijdknop op deze camera, wat mogelijk duidt op een verschuiving naar een meer videogerichte camera, en dit wordt versterkt door de toevoeging van een stand-alone video-opnameknop.

Fujifilm

Het LCD-scherm is een volledig uitklapbaar scherm met een resolutie van 1,62 miljoen punten. Het kan in elke oriëntatie worden gebruikt zonder de microfooningang of volwaardige HDMI-uitgang te raken.

De X-H2S kan video-opnamen maken tot 6,2K 30 fps met een ongebruikelijke beeldverhouding van 3:2 (voor extra flexibiliteit bij het bewerken) of een stevige 4K 120 fps in de gebruikelijke 16:9-variant.

De nieuwe processor maakt het mogelijk intern opnamen te maken in 4:2:2 10bit Apple ProRes, met ondersteuning voor diverse codecs, waaronder ProRes 422 HQ.

Om te kunnen blijven werken met deze codecs die veel opslagruimte vergen, is de X-H2S voorzien van een CFexpress type B-sleuf, naast de gebruikelijke SD-kaart.

Om de problemen met oververhitting te voorkomen, die ook Canon de laatste tijd hebben geplaagd, verkoopt Fujifilm een optionele koelventilator die aan de achterzijde van de X-H2S kan worden gemonteerd voor langdurige video-opnamen.

De Fujifilm X-H2S is vanaf juli 2022 verkrijgbaar, maar sommige winkeliers accepteren vanaf vandaag al voorbestellingen.

Geschreven door Luke Baker.