Fujifilm Instax Mini Evo-camera combineert digitaal en film

(Pocket-lint) - We zijn grote fans van Fujifilms Instax-lijn van instantcameras - hun film is gewoon de meest betrouwbare die we in die ruimte hebben gebruikt als het gaat om het uitspugen van mooie beelden zonder veel gehannes in vergelijking met de concurrentie.

Het is echter al een tijdje geleden dat Fujifilm probeerde een hybride digitale en film Instax-camera te maken, iets waar het opnieuw aan heeft gewerkt in de vorm van de Instax Mini Evo.

De camera heeft een vergelijkbaar klassiek ontwerp als de Instax Mini 40, maar is op de meeste manieren geüpgraded, niet in de laatste plaats in de vorm van digitale bediening en een LCD-scherm aan de achterkant. Hiermee kun je een foto maken en je foto bekijken voordat je hem gaat afdrukken, wat een grote besparing kan opleveren gezien de kosten van het bijvullen van Instax-films.

De Instax Mini Evo kan ook werken als een printer vanaf je smartphone, zodat je fotos kunt afdrukken op Instax Mini-film, dus het klinkt alsof het een one-stop-shop voor het afdrukken van films kan zijn als de camera zelf in orde is.

Het zal eerst Japan bereiken, met lancering op 3 december 2021, voordat het in februari 2022 naar andere gebieden, waaronder de VS, gaat, en $ 199,95 kost, duidelijk een behoorlijke prijsstijging in vergelijking met niet-digitale opties in de Instax-lijn.