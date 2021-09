Fujifilm X-T30 II aangekondigd met verbeterd LCD-scherm en snel AF-systeem

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fujifilm heeft een bijgewerkte versie van zijn compacte spiegelloze X-T30-model onthuld. Het heeft een beetje een specificatieboost gehad, maar het is nog steeds verpakt in een compacte, retro-stijl body waar Fujifilm bekend om staat.

Net als het model van de eerste generatie, is het nog steeds dezelfde lichtgewicht camerabody, maar zijn elementen zoals de autofocusprestaties en het LCD-paneel verbeterd. In die zin is het in wezen een evolutie van het eerste model.

Hij gebruikt zelfs dezelfde sensor als de originele X-T30. Het is dezelfde 26,1-megapixel X-Trans CMOS 4-sensor en X-Processor 4 die de beelden aandrijft, maar de autofocussnelheid is verbeterd.

Fujifilm zegt dat de autofocus "equivalent" is aan het vlaggenschip X-T4 en zich in slechts 0,02 seconden op een onderwerp kan richten. Evenzo heeft het ook objecttracking, zodat u een bewegend onderwerp kunt volgen.

De fabrikant beweert dat hij zelfs zijn autofocus met fasedetectie kan gebruiken in situaties met weinig licht. "Bijna duisternis" in feite; zodat u een betrouwbaar scherp beeld krijgt, zelfs als de lichtomstandigheden niet gunstig zijn.

Wat betreft die verbeterde monitor aan de achterkant, die heeft nu een LCD-scherm van 1,62 miljoen pixels. Dat is meer dan 1,04 miljoen dots op de eerste generatie, waardoor hij aanzienlijk scherper is.

Voor videografen is er ondersteuning voor 4K-opname tot 30 fps en de mogelijkheid om intern op te nemen met 8 bits 4:2:0 op een SD-kaart. Het kan echter 4K/30 bij 10bit 4:2:2 naar HDMI uitvoeren. En voor die keren dat je in slow motion-stijl wilt filmen, kan het oplopen tot 240 fps bij Full HD-resolutie.

De X-T30 II wordt in oktober uitgebracht in zwarte en zilveren varianten met prijzen vanaf $ 899 in de VS en £ 769 in het VK (alleen body).