(Pocket-lint) - In de wereld van instantcameras heerst Fujifilm vrijwel oppermachtig, niet alleen vanwege de kwaliteit van de opnames die het assortiment cameras biedt, maar ook vanwege het gemak dat wordt geboden door de slanke en universeel verkochte Instax-filmpakketten.

Nu lanceert het een nieuwe Instax-camera, de Instax Mini 40, en het ziet eruit als een geweldige aanvulling op een lijn die al geschikt is voor mensen met een schattige of poppige smaak. Het heeft een meer volwassen ontwerp dat er absoluut fantastisch uitziet, en een verleidelijke prijs van slechts £ 89,99 of $ 99,99.

De aantrekkingskracht van een Instax-camera is hoe gemakkelijk ze te gebruiken zijn, en de Mini 40 verplicht zich aan dat front, met een automatische belichtingsfunctie die moet zorgen voor geweldige belichtingen zonder gedoe dankzij een lichtsensor die de sluitertijd en flitser snel aanpast. .

Het is ook geweldig voor het maken van selfies, met een speciale modus die wordt geactiveerd door de voorkant van de lens uit te trekken, om nog betere close-ups te maken. Bovendien maakt een handige kleine spiegel het gemakkelijk om je selfies in te kaderen.

De camera maakt gebruik van standaard Instax Mini-film, wat betekent dat je veel opties kunt vinden op het gebied van randen en kleurchemie, maar Fujifilm debuteert ook met een nieuwe Instax-film met de lancering - Contactblad, dat een beetje lijkt op een echt filmvel, met zwarte randen en oranje details, die er behoorlijk swish uitzien.

Al met al zorgt dat ontwerp ervoor dat de Instax Mini 40 er meteen uitziet als een van de meest aantrekkelijke prospects voor iedereen die op zoek is naar instant fotografie, en we kunnen niet wachten om er een te bemachtigen om te zien hoe het gaat. Het wordt op 21 april te koop aangeboden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.