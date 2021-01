Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fujifilm heeft lang gezegd dat het geen volformaat sensor voor een camera zal maken. In plaats daarvan ligt de focus op middenformaat, waarbij de GFX-serie een enorme sensor van het volgende niveau levert met een aanzienlijke resolutie.

En nu levert het de volgende stap in die reis: de GFX 100S. Dit monster van 102 megapixels is veel kleiner dan de originele GFX 100, mikt op een nieuw publiek en vervangt het eerdere 50S-model.

Dit zijn de verschillen tussen de Fujifilm GFX 100 en 100S middenformaat cameras.

GFX 100: 156 x 144 x 75 mm / 1400 g

GFX 100S: 150 x 104 x 44 mm / 900 g

Beide cameras: Fujifilm G-vattinglenzen

Alleen GFX 100S: weerbestendig

Dit is de belangrijkste onderscheidende factor. Fuji heeft in de GFX 100S 30 procent van de maat en 500 gram gesneden van de originele GFX 100. Het is een veel kleinere en lichtere camera - zelfs meer dan de eerdere G50S.

Beide cameras gebruiken nog steeds het lenssysteem met G-vatting, dus daar verandert niets, het is alleen dat je nu een veel kleinere body krijgt die, kritisch gezien, ook weerbestendig is (geen exacte classificatie gegeven), zodat je hem met meer vertrouwen in het veld kunt gebruiken .

Beide cameras: 102 megapixel middenformaat sensor (43,8 × 32,9 mm) Bayer-array, geen X-Trans CMOS-ontwerp ISO 100-102.400 gevoeligheid

GFX 100: In-body stabilisatie (IBIS) tot 5,5 stops

GFX 100S: Nieuw IBIS-systeem tot 6 stops

Onder de motorkap van beide cameras bevindt zich dezelfde sensor en processor. Dat betekent dezelfde 102 megapixel afbeeldingen en resultaten van beide cameras.

Om kleiner te zijn, heeft de GFX 100S echter veel van de componenten opnieuw moeten ontwerpen - er is een nieuwe sluiter, de batterij vervangen, een nieuw in-body stabilisatiesysteem (IBIS) - wat heeft geleid tot een meer geavanceerde stabilisatie tot 6 stopt deze keer.

GFX 100: verwisselbare EVF, 0,5 inch, 5,76 m dots, 0,86x mag

GFX 100S: vaste EVF, 3,69 m-dots, 0,77x mag

Beide cameras: 3,2-inch LCD, 2,36m-dots

Beide cameras: 1,8-inch LCD-bovenplaat

Bij het kleiner maken van de GX 100S zit ook de elektronische zoeker vast in de body. Je kunt het er niet uithalen, je kunt het niet in een hoek plaatsen. Het is op zijn plaats gefixeerd in een meer DSLR-achtige stijl. Dat past niet bij alle studio-opstellingen, maar als je studio-gebonden bent, is het eerdere goedkope model misschien logischer.

Beide cameras hebben hetzelfde LCD-scherm aan de achterkant en een geïntegreerde bovenplaat voor snelle instellingen en bedieningselementen. De laatste is even groot in de 100S, ondanks dat de carrosserie zo veel kleiner is.

Beide cameras: autofocus met pixelfase-detectie van 3,78 m (PDAF)

GFX 100: NP-T125-batterij (tot 400 frames)

GFX 100S: NP-W235-batterij (tot 460 frames)

GFX 100: ingebouwde verticale batterijgreep

GFX 100S: geen verticale batterijgreep

De originele GFX 100 heeft een ingebouwde batterijgreep om gemakkelijker portret- en landschapsoriëntatie mogelijk te maken. Dat is in de GFX 100S verdwenen omwille van de schaal - en je kunt er ook geen toevoegen. Het wordt verkocht zoals het is, zonder accessoire-optie. Allemaal in naam van klein formaat.

De verwijderbare batterij is ook geavanceerd in de 100S, zodat u meer frames per lading kunt opnemen.

Qua bediening zijn de twee cameras uitgerust met hetzelfde AF-systeem met fasedetectie, maar de 100S heeft kleine aanpassingen om de gezichts- / oogdetectie en het volgen op grote afstand te verbeteren. Beide kunnen fotograferen tot -5,5EV, dus bij zeer weinig licht.

GFX 100 (alleen body, bij lancering): £ 9.999 / € 9.999

GFX 100S: £ 5.499 / € 5.999

Het grote voordeel hier is dat de GFX 100S veel goedkoper is dan de originele GFX 100 - het is niet alleen het gewicht dat is verminderd, het nadert de helft van de prijs. Het enige dat je echt misloopt in de 100S, is de mogelijkheid om de zoeker te verwijderen of aan te passen.

Dat is over het algemeen goed nieuws voor degenen die een high-end full-frame camera hebben bekeken en in de verleiding kunnen komen om in plaats daarvan een beetje extra te besteden aan deze middenformaatoplossing.

Geschreven door Mike Lowe.