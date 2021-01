Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het babymodel in de Fujifilm spiegelloze camera serie krijgt een update in de vorm van de X-E4.

Dit spiegelloze model heeft een vergelijkbare styling als de X100V , maar bevat de X-mount om lenzen te wisselen voor verschillende weergaven van de wereld.

Over verschillende weergaven gesproken, de X-E4 voegt voor het eerst in de X-serie een flip-forward LCD-scherm toe, waardoor die selfie- of vlog-hoek mogelijk is voor degenen die zichzelf moeten inkaderen.

Dat gaat verder dan de touchscreen-bedieningselementen, die voor het eerst werden toegevoegd in het vorige X-E3-model .

Er is ook een ingebouwde elektronische zoeker (EVF), zodat je je oog tot aan de camera kunt gebruiken voor compositie, wat ook handig is als er veel helder licht is, waardoor het op het scherm gebaseerde kadrering anders lastig zou worden.

Aan de binnenkant bevat deze lichtgewicht camera dezelfde 26,1-megapixel X-Trans CMOS 4 en X-Processor 4-combinatie als in de X-S10 - die camera was degene die de lay-out en bedieningselementen voor de serie wilde vereenvoudigen .

Autofocus zou goed zijn tot -7EV, wat betekent dat echt omstandigheden met weinig licht geen probleem zouden moeten zijn, terwijl scherpstelling beschikbaar is over 100 procent van het frame.

Wilt u snelheid? Er is een burst-opnameoptie van acht frames per seconde (8 fps). En met Face AF en Eye AF is het zelfs mogelijk om voor precisie de gezichten en / of ogen van onderwerpen vast te leggen.

De Fujifilm X-E4 zal eind februari 2021 in de winkels liggen en kost £ 799, alleen in zwart of zilver. Er is ook een kitlenspakket van 27 mm voor £ 929.

Geschreven door Mike Lowe.