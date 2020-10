Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is Amazon Prime Day 2020 , wat kortingen op een hele reeks goodies betekent.

Voorop loopt de camera bijna een derde van het Fujifilm X-A7 spiegelloze systeem, compleet met 15-45 mm lens.

Dat betekent dat je deze camera voor £ 449 kunt krijgen in plaats van £ 699 , wat een goede deal is.

De X-A7 is het meer instapproduct in de Fujifilm X-serie. Het heeft dezelfde Fujifilm X Mount-lenzen als elke andere camera in de serie, wat betekent dat er een enorm potentieel is om de mogelijkheden van de camera uit te breiden met een reeks optica.

De sensor van 24 megapixels is 14 keer groter dan wat je in de meeste smartphones aantreft, en levert een veel betere kwaliteit, ook bij weinig licht.

Aan de achterkant bevindt zich een 3,5-inch scherm dat op een variangle-beugel is gemonteerd om creatieve kadrering mogelijk te maken. Er is geen ingebouwde zoeker, zoals de instappositie van dit model weerspiegelt.

De X-A7 is verkrijgbaar in donkerzilver of zilverafwerking, die er allebei geweldig uitzien. De keuze is aan jou, want beide zijn een optie in deze verkoop. Als je geïnteresseerd bent om de twee naast elkaar te bekijken om te zien welke je verkiest, klik dan op de link naar Amazon hieronder.

Geschreven door Jason Denwood. Bewerken door Mike Lowe.