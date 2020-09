Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je op ons lijkt, heb je het afgelopen jaar waarschijnlijk veel meer tijd besteed aan videogesprekken, online vergaderingen en streaming dan ooit tevoren.

Je webcam wordt volop gebruikt, maar misschien heb je overwogen om hem te upgraden naar iets mooiers of wilde je gewoon dat je er beter uit zou kunnen zien op camera.

Het goede nieuws is dat als je een DSLR-camera in huis hebt, je deze gemakkelijk kunt gebruiken om je videogesprekken te upgraden en er echt online uit te zien door deze gids te volgen.

In de afgelopen maanden hebben enkele van de grote cameramerken software-updates uitgebracht om gebruikers van populaire digitale cameras in staat te stellen die cameras als live webcams te gebruiken.

Panasonic heeft Lumix Tether voor streaming uitgebracht en Cannon heeft zijn EOS Webcam Utility laten vallen om hetzelfde te doen. Deze opties zijn in potentie geweldige gratis oplossingen om uw camera als webcam te gebruiken, maar alleen als u aan de juiste vereisten voldoet.

De software werkt alleen met specifieke cameras - die van Panasonic werkt bijvoorbeeld met de Lumix GH5, maar niet met de verouderende GH4. Ook je pc moet aan bepaalde eisen voldoen en de software is niet helemaal stabiel.

Het is echter de moeite waard om eerst naar deze opties te kijken, omdat ze gratis zijn en een geweldige manier om het uit te proberen als je al een geschikte camera hebt.

Als u niet over de juiste software beschikt, is de andere optie beschikbaar in de vorm van HDMI-opnamekaarten. Met apparaten zoals Elgatos Cam Link 4K kunt u de HDMI-uitgang van uw camera gebruiken om die weergave om te zetten in iets dat uw pc kan gebruiken.

U sluit heel eenvoudig een HDMI-kabel aan op uw camera en vervolgens het andere uiteinde op de Cam Link 4K-opnamekaart. Die wordt op zijn beurt aangesloten op een USB-poort op uw pc of Mac en vervolgens kunt u de camera gebruiken in plaats van een webcam.

De Cam Link 4K werkt niet alleen met DSLR-cameras, maar ook met allerlei andere cameras, waaronder camcorders en actiecameras. U kunt hier controleren of het compatibel is , maar we hebben ontdekt dat het werkt met meer cameras dan de officiële software van de fabrikant.

Er zijn een paar andere dingen om over na te denken, zoals hoe je je camera gaat monteren of welk statief je moet gebruiken, maar verder werkt het perfect. De Cam Link 4K wordt door uw computer herkend als een USB-webcam, dus u kunt er binnen uw software eenvoudig naar overschakelen en het aan het werk krijgen (daarover later meer).

Als u van plan bent de camera veel te gebruiken, is het de moeite waard om een stroomadapter aan te schaffen, zodat u de batterijen niet constant hoeft te vervangen.

Dit zijn batterijomzetters die u kunt kopen en die uw standaard oplaadbare batterij vervangen door een batterij die rechtstreeks op het lichtnet kan worden aangesloten, zodat u tijdens een videogesprek niet zonder stroom komt te zitten. Ze verschillen afhankelijk van je camera, maar dit is bijvoorbeeld degene die we gebruiken bij de Panasonic Lumix GH4.

Je vraagt je misschien af waarom je een DSLR-camera zou gebruiken in plaats van je webcam. Het antwoord is eenvoudig genoeg. Je hebt waarschijnlijk een betere lens en opnamekwaliteit op die camera dan elke standaard webcam die je kunt kopen.

Met een HDMI-opnamekaart zoals de Cam Link 4K kunt u ook het meeste uit de videomogelijkheden van uw camera halen. Waar de meeste webcams alleen 720p kunnen beheren, staat de Cam Link tot 4K bij 30FPS toe. Dus met de juiste belichting wordt uw video veel professioneler, scherper en bevredigender.

Eenmaal aangesloten op uw camera en uw pc, is de Cam Link 4K vrij eenvoudig te gebruiken. De meeste apps zullen de Cam Link 4K onmiddellijk herkennen als een USB-webcam. Als het niet werkt wanneer de camera is ingeschakeld, kun je meestal in de instellingen duiken om het te laten werken.

Het instellen van de Cam Link met Zoom is heel eenvoudig. Schakel uw camera in en log in op Zoom. Als het niet automatisch als uw hoofdapparaat is geselecteerd, klikt u op het instellingenwiel om het optiemenu te kiezen.

Klik vanaf daar op video en je ziet een dropdown met "camera" ernaast. Selecteer dat en je zou alle beschikbare camera-opties moeten zien waaruit je kunt kiezen.

Als je de app hebt gestart en meteen in een gesprek bent gesprongen, kun je hetzelfde resultaat bereiken door op de kleine pijl linksonder te klikken om de video te stoppen en vervolgens de Cam Link vanaf daar te selecteren. U zou dan de camera een beeld van uw omgeving moeten zien weergeven.

De logica voor het gebruik van de Elgato Cam Link 4K met Microsoft Teams is grotendeels hetzelfde als het gebruik van Zoom.

Open Teams en klik rechtsboven op je profielpictogram en klik vervolgens op instellingen. Eenmaal daar, navigeer je naar apparaten en klik je op de vervolgkeuzelijst voor camera. Nogmaals, je zou de Cam Link 4K daar moeten zien. Selecteer dat als een optie en je bent weg.

We hebben eerder geschreven over de beste uitrusting die je kunt gebruiken bij het streamen en de Elgato Cam Link 4K is zeker een waardige toevoeging aan die lijst als je je inspanningen wilt verbeteren voor livestreaming op Twitch, Facebook of YouTube.

Het goede nieuws is dat het heel eenvoudig is om de Cam Link 4K te gebruiken met uw favoriete software. Of u nu OBS Studio, OBS Streamlabs of iets anders gebruikt, u kunt eenvoudig de Cam Link 4K als uw videobron selecteren en deze aan uw stream toevoegen.

Klik in OBS Studio bijvoorbeeld op de plusknop onder bronnen. Klik vervolgens op video-opnameapparaat en maak een nieuwe bron. Vanuit dat menu kun je de Cam Link 4K selecteren als je gekozen camera.

Dan ben je vrij om de positie en grootte van je camerabeeld aan te passen zoals je dat normaal zou doen met elke bron in OBS. Of dat nu op volledige grootte is voor het chatten van scènes of knus in een hoek voor een game-overlay met een groen schermfilter.

Het is de moeite waard om met een paar dingen rekening te houden wanneer u uw camera op deze manier gebruikt. Omdat je de HDMI-feed van je camera gebruikt, kan het zijn dat sommige gegevens die je normaal gesproken op je live-weergave ziet, ook in je live camerafeed in de apps kunnen verschijnen.

Dingen als niveaus, histogrammen en rastermarkeringen kunnen dus over uw gezicht verschijnen, wat niet ideaal is. Het beste is om in de instellingen van je camera te duiken en deze dingen handmatig uit te schakelen.

Je zult ook merken dat aanpassingen aan de live camera-instellingen meestal alleen op de camera kunnen worden gedaan, in plaats van binnen de software. Dit omvat eenvoudige dingen zoals het aanpassen van helderheid, ISO en focus. Het eindresultaat is echter veel beter dan bij webcams.

Geschreven door Adrian Willings.