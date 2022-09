Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - DJI heeft zijn nieuwste actiecamera gelanceerd, de Osmo Action 3, en het neemt afscheid van het modulaire ontwerp van de Action 2.

De derde iteratie keert ook terug naar de eerdere naamgevingsconventies van het merk, mogelijk om deze release te distantiëren van zijn vrij impopulaire voorganger.

De nieuwe camera lijkt veel op het model van de eerste generatie, met een GoPro-achtige vorm en een grote ronde lensbescherming.

Het voorste scherm is nu een touchscreen en kan worden gebruikt om instellingen te openen, een beetje zoals de voorste schermmodule van de Action 2.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een andere carry-over is het quick-release magnetische bevestigingssysteem, dat verder is verbeterd op dit model.

De Osmo Action 3 ondersteunt nu verticale opnames, wat perfect is voor platforms als TikTok en Instagram.

Het heeft een grote 1/1,7-inch sensor en ondersteunt tot 4K 120 fps video-opnames, met een superbrede 155-graden FOV.

DJI's uitstekende RockSteady beeldstabilisatie is ingebouwd en de camera is waterdicht tot 16 meter zonder extra behuizing.

Het heeft een 1770mAh batterij die tot 160 minuten opnametijd op een lading mogelijk moet maken.

De camera ondersteunt voor het eerst snelladen, waarbij 80 procent wordt opgeladen in slechts 18 minuten of volledig in 50 minuten.

Hij is klaar voor extreme weersomstandigheden en kan temperaturen aan tot -20 graden Celsius, perfect voor uw volgende poolavontuur.

De DJI Osmo Action 3 is vandaag verkrijgbaar bij de meeste DJI-verkooppunten, voor € 359 / £ 309 in het basispakket of € 459 / £ 399 met twee extra batterijen en een multifunctionele laadkoffer.

squirrel_widget_12855563

Geschreven door Luke Baker.