(Pocket-lint) - Geruchten wijzen erop dat DJI later deze maand zijn nieuwste actiecamera zal lanceren.

De vaak betrouwbare leaker, DealsDrone, zegt dat we kunnen verwachten dat de DJI Action 3 een zeer vertrouwd uiterlijk zal hebben.

Het merk zal naar verwachting de magnetische modulariteit van de DJI Action 2 achterwege laten en in plaats daarvan teruggrijpen naar de originele Osmo Action vormfactor.

DJI Action 3 komt half september uit, en zijn uiterlijk is bijna hetzelfde als Osmo Action pic.twitter.com/piOJMcg4dF- 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 20 augustus 2022

We hielden van het bizarre ontwerp van de Action 2, en zullen verdrietig zijn om het te zien gaan, maar de keuze is begrijpelijk.

De mini magnetische camera werd geplaagd door oververhittingsproblemen, en de bruikbaarheid nam ook een hit.

Een belangrijke klacht was dat de Action 2 opnamen maakte op de interne opslag; voor het maken van back-ups op microSD moest een module worden aangesloten en was vaak een aanzienlijke wachttijd vereist.

Toch waren sommige gebruikers, zoals liefhebbers van FPV-drone 's, dol op de camera vanwege het lichte en compacte chassis, dat ideaal is voor bevestiging aan vliegende machines.

Een terugkeer naar het Osmo Action-ontwerp zou moeten zorgen voor een betere koeling, langere levensduur van de batterij en een meer gestroomlijnde gebruikerservaring.

Wat de Action 3 nog meer zal brengen, zullen we moeten afwachten.

Geschreven door Luke Baker.