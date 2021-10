Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tilta heeft snel zijn eerste accessoire voor de gloednieuwe DJI Action 2-camera omgedraaid en het ziet er fantastisch uit. De Tilta-kooi is modulair, net als de camera, waardoor hij alleen met de camera-eenheid of met een van de modules kan worden gebruikt. Een schokabsorberende kooi kan rond de basiskooi worden toegevoegd voor dubbele bescherming, waardoor de diddy actiecamera een behoorlijke eenheid wordt.

Het meest opwindende kenmerk van deze kooi is dat het een waterbestendige USB-C-ingang aan de camera toevoegt. Dit betekent dat je de camera kunt voeden met een externe bron, zoals een powerbank, zonder dat je een externe module nodig hebt. Standaard krijg je slechts ongeveer 25-30 minuten levensduur bij gebruik van de ingebouwde batterij van de camera, dus dit is een zeer opwindende toevoeging.

Tilta onthulde ook zijn reeks magnetische filtermodules die opklikbaar zijn. Het assortiment omvat een heldere lensbeschermer, een selectie van ND-filters en zelfs twee variabele NDs en een circulaire polarisator.

De DJI Action 2 heeft een ingebouwde niet-vervangbare lens, dus deze opklikbare filters zullen zeker populair zijn bij iedereen die de camera in risicovolle situaties plaatst, zoals het vastmaken aan een drone of de buitenkant van een auto .

Tilta heeft de details over prijzen en beschikbaarheid nog niet bekendgemaakt, maar deze lancering is vertrouwenwekkend voor iedereen die wil investeren in het nieuwe camerasysteem.